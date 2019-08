Diesel giver en afslappet kørestil i den nye folkevogn

De fleste vælger automatisk en diesel fra, når de kigger på biler i klassen for modebiler. Her tænker vi på biler som Renault Captur, Seat Arona og så selvfølgelig VW's nyeste skud i vrimlen af modeller: T-Cross.

Bagagerummet er pænt stort og let at komme til. Foto: Jens Høy

Selvfølgelig kan jeg høre, at det er diesel, men lyden er diskret, og vibrationerne er godt isolerede fra kabinen. I tomgang fornemmes kun en smule dieselsound, og undervejs i testen havde jeg flere passagerer, der ikke skænkede det en tanke, at drivmidlet var diesel.

Interiøret er her peppet op med spændende farver. Alting fungerer let og intuitivt, men plastickvaliteten er trist. Foto: Jens Høy

Økonomisk

Med 95 hk er bilen bestemt ikke hurtig, men den følger fint trafikken, uden at motoren giver meget lyd fra sig. Ved normal speeder skifter gearkassen op lige under 2000 omdrejninger, og det giver et flot resultat på brændstoføkonomien. Ved landevejskørsel/motorvej opnåede vi et resultat på lige over 20 km/l.

Bilens adaptive fartpilot virker godt, omend VW har valgt en lidt særlig funktion, der optræder i det øjeblik, bilen af sig selv har bremset ned og holder stille: Efter cirka to sekunder lyder et bip, og bilen begynder at trille fremad.