Det globale salg af elbiler stiger markant

Naturligvis har det bredere sortiment, der nu tilbydes, givet flere muligheder for forbrugere, ligesom flere lande har incitamenter og fordele ved at køre en bil med nul-emission.

Kina trækker salget op

Især Kina trækker således salget op, da der blev afsat 470.000 eldrevne personbiler i årets første seks måneder, en stigning på 111 pct. i et bilmarked, der ellers oplevede et fald på 12 pct.

Dermed er markedsandelen for rene elbiler nu oppe på fire pct. Kineserne vælger primært egne bilmærker, og det var mere end 90 pct. af salget, der var drevet af lokale producenter.

Kina tegner sig for 56 pct., af alle solgte elbiler i perioden, mens Europa har 23 pct. og USA-Canada er på 17 pct. De resterende fire pct. er fordelt på resten af verden.

Kigger man på de enkelte lande, er Norge på en tredjeplads efter Kia og USA, skarpt forfulgt af Tyskland og med et godt stykke ned til Frankrig og Holland. Kigger vi på elbilernes markedsandel, er Norge dog helt i særklasse, for her udgør de 37,1 pct. af det samlede salg af biler. Det kan sammenlignes med andelen herhjemme, der for tiden er på 1,7 pct. som lige akkurat svarer til det globale gennemsnit.

Tesla Model 3 er et godt eksempel på en elbil, der er populær på trods af sin pris. Tesla solgte omkring 134.300 enheder i 1. halvår 2019 og var langt den største producent.

Ellers er det især de kinesiske producenter, som dominerer listen over de 10 mest solgte elektriske biler: BYD E5 og BAIC EU er på anden- og tredjepladsen med Nissan Leaf og endnu en kineser, BYD Yuan, på femtepladsen. Derefter kommer Renault Zoe og Hyundai Kona, men igen fulgt af Chery, Geely og Roewe, alle fra Kina.

De europæiske registreringer udgjorde i alt 37.500 enheder, og Tesla Model 3 førte an foran Renault Zoe. Model 3 var Norges mest solgte bil og den tredjemest solgte vogn i Holland. I Kina viser data, at der blev solgt 16.300 Model 3 på de kanter, hvilket gjorde landet til det næststørste marked for det amerikanske firma og ind i det kinesiske top-10-liste.

Forbrugerne i Europa har også vist en stigende interesse for eldrevne biler. Samlet blev der indregistreret 173.200 nye enheder i 1. halvår 2019, 84 pct. højere end samme periode året før. Væksten skyldes flere nye modeller, som især Tesla Model 3, men også Jaguar I-Pace, Hyundai Kona Electric og Kia e-Niro, men også generel modstand mod dieselmotorer.

Den positive dynamik i markedet vil fortsætte, mener Jato Dynamics, der endda regner med, at væksten vil stige endnu mere, især næste år. Volkswagen forbereder sig på at introducere ID 3, dets første elbil udviklet helt fra bunden, Mercedes EQC er allerede tilgængelig, mens Opel Corsa og Peugeot 208 kommer som rene elbiler i starten af næste år, for blot at nævne nogle af de kommende nyheder. Kinesiske producenter vil også tage teten og forsyne de elbilhungrende indbyggere med lydløs kørsel.