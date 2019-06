Derfor kører din bil tilsyneladende kortere på literen

Ny beregningsmåde giver et mere realistisk billede af bilens brændstofforbrug. Tallene for mange modeller overrasker, men der er en forklaring.

Der er dog stor forskel i ændringerne i de forskellige bilmærker og brændstoftyper. Således klarer en VW Take Up med 60 hk, der tidligere kørte 24,4 km/l efter den oprindelige NEDC-norm, nu 19,6 km/l - altså 4,8 km/l mindre - mens en Peugeot 208 med 100 hk diesel falder fra 33,3 km/l til 23,8 km/l, hvilket svarer til 9,5 km/l. Til sammenligning falder en VW Golf hatchback med en 1,6-liters dieselmotor på 115 hk fra 24,4 km/l til 20,2 km/l, som er 4,2 km/l mindre.

Hvis du er på jagt efter en brugt bil, skal du være ekstra opmærksom. De mange ændringer i måden at opgøre brændstofforbrug på betyder, at tre biler, der i princippet er ens, fremstår forskelligt.Således vil en Peugeot 208 fra foråret 2018 klare 33,3 km/l efter NEDC-normen, mens den samme bil fra efteråret 2018 kører 30,3 km/l efter NEDC2 - på visse modeller er det 28,6 km/l - og fra januar 2019 lander på 23,8 km/l efter WLTP-normen. Det er dog samme bil, der kører lige langt. Her lyder rådet at sætte sig ind i bilens modelhistorik. For eksempel hos en forhandler. Men det kan blive krævende, hvis du sammenligner på tværs af mærker. Hvis motoren ikke er ændret, giver den nyeste model fra januar 2019 med WLTP-tal det mest retvisende billede. Visse modeller, især mindre dieselbiler, kan også få en højere ejerafgift nu end tidligere. Det gælder Peugeot 208 med 100-hk dieselmotor, hvor den grønne ejerafgift er steget fra 590 kroner pr. halvår til 1100 kroner pr. halvår som følge af, at forbruget på papiret er faldet fra 33,3 km/l til 23,3 km/l. Hvis du finder en tilsvarende brugt med samme motor, som er indregistreret før november 2017, hvor bilafgifterne blev ændret, er den halvårlige afgift endda helt nede på 310 kroner. Hos Bilbasen, som udbyder tusindvis af brugte biler, hentes oplysningerne om hver bil fra Motorstyrelsen, hvor bilens stamdata lægges ind, så for eksempel en bil fra foråret 2018 helt naturligt vises med det gældende forbrug fra dette tidspunkt. Man kan også tjekke op på hvorlangtpaaliteren.dk, hvor Færdselsstyrelsen samler op. Men de tal er ikke altid opdaterede.

VW Take Up med 60 hk er faldet fra 24,4 km/l til 19,6 km/l. Foto: VW

Dieselgate påvirker

En del af forklaringen på de store fald hos franske PSA kontra for eksempel VW er, at mens VW-koncernen efter Dieselgate har været ekstra forsigtig og de seneste to-tre år løbende har skåret en lille luns af de noget urealistiske tal ved hvert modelskifte for at komme tættere på virkeligheden og tilnærme sig WLTP, tager franskmændene næsten det hele i et hug. Således lå enkelte VW Polo- og Golf diesel-modeller over 30 km/l for tre-fire år siden og er nu altså omkring 20 km/l.

Undervejs har der dog i en overgangsperiode i efteråret 2018 for alle også været et teoretisk tilregnet tal, kaldet NEDC2, som ligger mellem de to normer.

En stribe nye bilmodeller, som er blevet lanceret inden for det seneste halve til hele år, falder heller ikke så meget, fordi de er født med den tilregnede NEDC2-norm, som er brugt i det sidste halve år af 2018, og nu ændres til WLTP. Det gælder for eksempel Ford Focus 1,0 125 hk Titanium, der kørte 20,8 km/l efter NEDC2-normen og nu falder til 17,2-17,5 km/l.