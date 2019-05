Den næste Renault Kangoo er linet op

Der er dømt mindre Postmand Per og mere skarpt designersnit i den nye generation af Kangoo, som er Renaults svar på familiecontainere som Citroën Berlingo, Peugeot Rifter og VW Caddy.

Det franske mærke har netop vist et såkaldt EV-koncept for den næste Kangoo, som er på gaden i 2020. Den kommer naturligvis som den nuværende anden generation i en elektrisk EV-udgave, og den er i første omgang vist som varevogn.

Renault har nemlig en filosofi om, at eldrift i den første store bølge, som vi nu befinder os i, har en force inden for de små kommercielle køretøjer, som skal ind i midten af mange af de storbyer, som efterhånden er begyndt at give det røde kort til dieselbilerne. På den måde bliver erhvervslivet frontløbere inden for elbiler.