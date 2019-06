Den lille Volkswagen er kæmpestor indeni

Den nye Volkswagen T-Cross fås fra 200.000 kr., og til den pris får man plads, sikkerhed og rimelig komfort til hele familien.

Hvor meget bil behøver man egentlig? Spørgsmålet melder sig, efter at jeg har testet den nye Volkswagen T-Cross i en uge. Ikke mindst fordi jeg kom direkte fra den nye BMW 320d, som i den grad er en fremragende vogn, pakket ind i avanceret teknik, fremragende køreegenskaber og høj komfort. Alligevel er den nyeste Volkswagen et overordentligt overbevisende bekendtskab. Bilen koster fra 199.990 kr. inklusive aircondition, en effektiv nødbremse, god plads i kabinen, et gedigent bagagerum, sågar en økonomisk benzinmotor med moderne turboteknik, glimrende komfort, og så er det hele pakket ind i den mest populære biltype lige nu, den høje bil med suv-former. Volkswagen T-Cross har lige akkurat premiere hos de danske forhandlere, og det vil være synd og skam, men også ganske usandsynligt, hvis den ikke bliver en populær vare herhjemme. Jeg tester dog ikke basisudgaven, men næste udstyrstrin med samme 95 hk benzinmotor, der koster 226.495 kr. og har tilnavnet Life. Denne udstyrsvariant har også varme i forsæderne, rat med læder på, alufælge, tagræling, midterarmlæn og flere andre detaljer. Kan man undvære dette, er der 26.500 kr. at spare. Testbilen har dog også en DK-pakke med rigtigt tozonet klimaanlæg, regnsensor, stort bakkamera, der samlet koster 8.996 kr., men som er alle pengene værd.

Fakta Volkswagen T Cross 1,0 95 HK Life



Pris: 226.495 kr.



Forbrug: 17,2 km/l., WLTP



CO2 per km: 131 g.



Grøn ejerafgift: 540 kr. halvårligt.



Motor: 1,0 benzinmotor med tre cylinder og turbo



HK: 95



Nm: 175/2000 o/min.



Topfart: 180 km/ t.



0-100 km/ t.: 11,5 sek.



Maks. anhængervægt m/ bremse: 1.100 kg.



5 stjerner ud af 6

Bilen er høj. og designet er gjort så suv-agtigt som overhovedet muligt.

Forbløffende god plads Teknikken byder ikke på de store overraskelser, for T-Cross deler platform med de lavere Audi A1 og VW Polo, men også Seat Arona, der er en direkte konkurrent, og sågar også den kommende Skoda Kamiq, som dog først kommer til Danmark om et lille års tid. På et punkt slår den nye folkevogn dem alle, bortset fra tjekken, som vi ikke har prøvet endnu, og det er på den indbyggede rummelighed. Det er ganske enkelt imponerende, hvor godt teknikerne har fået udhulet den superkompakte bil. Et praktisk eksempel: Der er samme pladsforhold til lange ben omme på bagsædet som i en Nissan Qashqai, der målt på de udvendige former er en hel klasse større. Den største forklaring er højden, for her fylder T-Cross 12 cm mere, og så giver det variable bagsæde, der kan skydes 14 cm frem eller tilbage, en god mulighed for at prioritere virkelig generøs bagsædeplads eller et stort bagagerum. Selv i mellemindstillingen, der giver det bedste af begge verdener. Vi savner dog friskluftsdyser til rejsende bagi. Til gengæld er der, ud over de to isofix-beslag ved bagsædet, yderligere et beslag ved passagersædet. Det er smart. Bagagerummet er i standardindstillingen lige så stort som i en VW Golf hatchback, men kan blive markant større. Selvfølgelig er der langt op til en klassisk stationcar i denne disciplin, men i forhold til andre biltyper er rummeligheden imponerende, og der er god plads til fire personer og deres bagage. Man sidder højt og godt. Kørestillingen er opret og er med til at give et fornuftigt overblik over trafikken. Og overvejer man en Seat Arona, er det værd at bemærke, at man altså sidder højere og mere suv-agtigt i T-Cross.

Den nye Volkswagen T-Cross er den hidtil mest rummelige og praktiske af de små suv-lignende biler. Fotos: Thomas Hjortshøj

Fine instrumenter - trist plastic Men hov, hvad er det nu det? Materialerne er jo lavet af stenhård plastic, så alt fra instrumentpanel til dørsider er fremstillet af lidt ucharmerende og uforsonlige materialer - ligesom det er tilfældet i den lidt større T-Cross. Forklaringen er, at det gør bilen billigere eller fortjenesten højere. Personligt synes jeg, det er ærgerligt, at kabinen er mere gedigen i en Polo eller sågar en Seat Arona. Funktionen kan der ikke sættes mange fingre på, altså bortset fra at den ellers fremragende otte tommer skærm let bliver fedtet at se på. Til gengæld står grafikken skarpt, og man navigerer let og hurtigt rundt i menuerne. Købere skal imidlertid være opmærksomme på, at Apple Carplay kun er standard i topudgaven, Style, og ellers koster 3.000 kr. ekstra.

Interiøret er velfungerende, overblikket godt, mens materialerne er hårde og uforsonlige.

Godkendt komfort Køreegenskaberne er lagt ud til fordel for komfort og ikke sport, og tak for det. For hvem gider drøne gennem skarpe kurver i en lille højbenet familiebil? Til gengæld er T-Cross udpræget behageligt affjedret, så man stort set altid kommer veludhvilet frem. Et letgående og ganske præcist styretøj, en ditto kobling og ikke alt for mange blinde vinkler gør T-Cross til en yderst let bil at køre rundt i. Ligesom i Polo har alle T-Crosser en adaptiv fartpilot som standard. Den lille 1,0 liters motor med de knap 100 hk gør ikke vognen til nogen raket, men er overraskende effektiv, og medmindre man trykker højre pedal helt i bund under acceleration ved lave hastigheder, er den også ganske afdæmpet. Selv på motorvejen ved 110-130 km/ t. giver den ikke meget lyd fra sig. Der er dog kun fem gear, mens den 115 hk motor med samme slagvolumen kan mønstre seks af slagsen. Merprisen for denne kombination er kun 10.000 kr., så kører man ofte på motorvej eller måske på lange bilferier, er det klart noget, jeg vil anbefale. I forbindelse med 115 hk-versionen kan man også tilvælge DSG-automatgear, som koster 18.000 kr. Der er en 1,6 dieselmotor med 95 hk, der koster 25.000 kr. ekstra i forhold til benzinudgaven med samme ydelse, men den ville jeg holde mig fra, medmindre man har et usædvanlig stort kørselsbehov. En tilsvarende Seat Arona, der er lidt mindre rummelig i kabinen, koster i runde tal 20.000 kr. mindre, mens en ligeledes mindre VW Polo ligeledes er en snes tusinde kr. billigere. De noget mindre konkurrenter som Citroën C3 Aircross, Opel Crossland-X og Renault Captur kan også fås til lavere priser end folkevognen, mens den udvendigt større Nissan Qashqai starter ved 240.000 kr. En anden konkurrent er VW T-Roc, der er større udvendigt, men ikke indenfor, og som er 40.000 kr. dyrere.

Konklusion Der er næsten kun plussider ved den nye Volkswagen T-Cross, som jeg spår kan blive så stort et hit, at der sagtens kan opstå lange ventetider på den. Den er snusfornuftig og lander lige midt i den bilklasse, som danskerne efterspørger, men pas på med at holde for meget udstyr i den, for ryger prisen over 250.000 kr., er der pludselig lidt større suv-modeller, der også begynder at byde sig til, men i klassen 200.000-230.000 kr. er den nye folkevogn suveræn. Og bilen har så meget plads indvendigt, at T-Cross vil være en fortrinlig hverdagsbil for rigtigt mange danskere.

Skærmen er standard, mens Apple Carplay er ekstraudstyr i de fleste udgaver.