Den franske SUV vil være bilernes svar på Yves Saint Lauren

DS, den franske luksusdivision hos PSA, elsker at minde os om den originale Citroën DS. Den lange og slanke vogn, der fik kælenavnet "La Déesse" (Gudinden), og som den franske filosof Roland Barthes vist engang mente var som et objekt, der var som faldet ned fra himlen. For slet ikke at tale om teknikken med hydrauliske funktioner af nærmest alting.

- Dette er dog ikke en erstatning for DS 3, siger DS-folkene, for bilen er forvandlet fra en minibil med tre døre til en moderne og langt mere praktisk crossover med fem døre.

DS3 Crossback er model nr. 2, efter at DS blev 100 pct. udskilt. Sidste år så de den helt nye DS7 Crossback, og bilen er faktisk blevet en succes herhjemme med alene 158 solgte eksemplarer på et halvt år.

Overalt er der diamantformede pyntegenstande for at erindre om DS-logoet, og franskmændene vil da også gerne have os til at bryde med de vante forestillinger om design og indretning.

Et af partytrickene er de skjulte håndtag, som selv popper ud, når man nærmer sig bilen. Vælger man en model med nøglefri betjening, går det hele op i en højere enhed, da bilen automatisk låser dørene op og skubber de fire håndtag ud - klar til brug, så snart nøgleholderen kommer inden for en radius af 1,5 meter. Ligeledes trækkes alle dørhåndtag ind, og køretøjet låser igen, når nøglen bliver bragt væk.

Den nye Citroën DS3 Crossback er således en bil, du ikke kan undgå at have en holdning til. Der er dømt elegance ved første øjekast med en kavalergang af en kølergrill, coupéagtig taglinje og bagskærme med smalle baglygter, der alt i alt udstråler en kølig sexappeal, du skal tilbage til en ung Sophia Loren for at finde i samme doser.

Den kompakte crossover lander i den begrænsede klasse af premium-mærker, der også tæller Audi Q2 og den lidt større Mini Countryman. Altså en bil, som er skabt til dem, der går mere op i design og ikke nødvendigvis skal have mest muligt plads for pengene. Da DS endnu ikke helt har bevist sit værd som premium-mærke, vil jeg tillade mig at nævne den nye Volkswagen T-Cross også.

Overalt går diamant-temaet igen, men man skal nok være vild med fransk avantgarde for at falde helt for det. Instrumenteringen er komplet digital.

Betjeningen er dog lidt bøvlet, fordi man skal ind i menuerne bl.a. for at betjene klimaanlægget, og det kan ikke ske, samtidig med at man kigger på navigationskortet. Interiøret er til gengæld mildest talt mere interessant end i Audi Q2.

For at få et indtryk af størrelsen er vi i klassen, hvor modeller som Renault Captur, Seat Arona og VW T-Cross huserer, for ikke at nævne PSA's egne Citroën C3 Aircross og Peugeot 2008. Det er biler, der typisk koster 200.000 kr., men som også er langt fra den coolness, man finder i DS.

Dermed kan man gætte på en startpris omkring 275.000 kr. for en basisversion med 100 hk, 300.000 kr. for en 130 hk benzin med godt udstyr, mens man nok skal op på 350.000 kr. for en udgave med 155 hk med automatgear. Dermed vil der være et godt stykke op til den billigste DS7, der starter ved 400.000 kr.

Frisk til sagen

Men vifter DS3 Crossback også med Tricoloren på andre fronter? Jeg kører første tur i en 130 hk-benzinmodel med 1,2 turbomotor og tre cylindre.

Her mangler man egentlig ikke kræfter, for den lille maskine går frisk til sagen og lyder sjældent anstrengt. Der kan også leveres adaptiv fartpilot, og sammen med et automatgear med hele otte trin gør det kørslen legende let. I det hele taget er bilen et yderst komfortabelt bekendtskab, og selv med testbilens 18 tommer hjul er affjedringen meget fin for en bil i denne klasse.

Senere skifter jeg til versionen med 155 hk, også fra samme motorstørrelse, og den er selvfølgelig hurtigere, men da de ekstra kræfter primært kommer ved højere omdrejninger, synes jeg egentlig, at den mindste udgave virker som det bedste køb, medmindre man vil nøjes med 1,2-udgaven med 100 hk eller en 1,5 diesel, der har 100 hk eller 130 hk, men som jeg ikke har haft lejlighed til at prøve.

Der kommer endda også en udgave med ren elmotor, der har et batteri på 50 kWh og en rækkevidde på op til 320 km. Den har samme pladsforhold som de øvrige modeller.

DS har også arbejdet meget med at isolere støjen, så den ikke når ind til fører og passagerer, og det må siges at være lykkedes rigtig godt, for jeg erindrer ikke at have kørt en mere lydsvag vogn i denne klasse.

Jeg tester DS'eren på nogle veje nord for Monaco, der snor sig så uforudsigeligt som en ophidset slange, og på trods af den ukomfortable fremfærd klarer den lille crossover sig overraskende godt.

Uanset svingkombinationer forbliver den sikker og let at have med at gøre, dog uden nogensinde at blive sjov at køre. Dertil er fjedre og støddæmpere for bløde, og styretøjet ikke helt præcist nok.