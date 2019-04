Brug varevognen som flyttebil, kør på skiferie i en stor bil på gule plader, eller tag en ladvogn til turen med haveaffaldet på genbrugspladsen.

Det er nogle af de muligheder, som står åbne, efter at det for et par år siden blev muligt for håndværksmestre, brugere af gulpladebiler og private at købe et såkaldt dagsbevis, så man lovligt kan køre privat i en bil på gule plader registreret til godstransport - altså erhverv. Siden da har fortsat flere valgt at gøre dette. Mens 35.000 købte dagsbevis i 2015, var tallet i fjor små 64.000. Det viser tal fra Skat.

Der er flere årsager til væksten, vurderer Jens Otto Størup, som er direktør i Motorstyrelsen. Det skyldes bl.a., at flere er blevet opmærksomme på ordningen, mens en ny app til telefonen gør det lettere og hurtigere at bestille dagsbeviset.

- Dagsbeviser er et godt eksempel på en ordning, som giver rigtig god mening for mange af de danskere, der kører rundt i en gulpladebil til daglig og gerne vil bruge den lidt mere i dagligdagen. Antallet af solgte dagsbeviser vidner også om, at vores nye app er blevet taget godt imod af danskerne, fordi den gør købet af dagsbeviser nemmere. Det er vigtigt at have et dagsbevis, når man benytter sin gulpladebil til private formål, for det kan blive dyrt, hvis man ikke følger reglerne, siger Jens Otto Størup.