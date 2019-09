Cupra viser dramatisk bud på høj elbil

Det er dømt masser af dramatiske linjer hos Seat, hvor det ekstra sportslige Cupra-mærke nu viser konceptbilen Tavascan, der er et bud på en performance crossover coupé. Den firedørs konceptbil står på det store IAA-motorshow i Frankfurt, hvor det helt sikkert er en showcase, som Seat bruger til at veje interessen. Men der behøver ikke at være så langt til en eventuel færdig bil.

VW's spanske mærke præsenterede således plug-in-konceptet Cupra Formentor på forårets motorshow i Genève, og modellen går i produktion til næste år. Her blev også vist den elektriske Seat el-Born koncept for en elbil i mellemklassen, der også kommer i produktion til næste år.

Tavascan er er udstyret med et batteri på 77 kWh og en elektrisk motor på hver aksel. De to motorer yder til sammen 306 hk, hvilket rækker til en acceleration 0-100 kilometer i timen på 6,5 sekunder. Rækkevidden er 450 kilometer efter WLTP-normen.