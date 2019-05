Fortsat flere dieselbiler skal bruge mere af tilsætningen Adblue for at leve op til de skærpede miljøkrav. Men der er forskel på literpriserne, og du skal behandle urin-midlet med respekt.

To studser ved tankdækslet er blevet standard på mange dieselbiler. De skærpede miljøkrav betyder nemlig, at dieselmotorernes rensesystemer skal have tilsætningsstoffet Adblue for at kunne rense udstødning mest effektivt for de farlige NOx-kvælstofilter. Så der er nu et rør til både dieselolie og Adblue.

Det betyder, at titusindvis af bilejere jævnligt skal fylde det blå additiv, som er en ammoniak-baseret væske, på bilen. Det er umiddelbart enkelt, og så alligevel ikke. For der er flere ting, som du skal være opmærksom på. Der er ikke alene væsentlige prisforskelle, væsken skal også håndteres rigtigt, og så kan det blive en dyr fornøjelse, hvis du tager fejl af studserne og kommer til at hælde Adblue i dieseltanken.

Hvor meget Adblue, du forbruger, afhænger af bilmærke og måden, du kører på. Hos VW er forbruget på 0,8-1,0 liter Adblue pr. 1000 kilometer. Her kommer der en advarsel 3000 kilometer før, Adblue-tanken er tom.

- Som tommelfingerregel er forbruget af Adblue omkring en procent af brændstofforbruget, men det afhænger af kørestilen, siger Kenneth Pedersen, der er teknisk chef hos den danske VW-importør.

Han peger også på, at der kan være forskel på specifikationerne af Adblue-additivet, selv om det lever op til de overordnede standarder. Derfor skal det have en såkaldt Adblue ISO 222241-1 certificering. Som udgangspunkt skal Adblue indeholde 32,5 procent urea, mens resten er demineraliseret vand. Frysepunktet ligger omkring en halv snes minusgrader.

- Ligesom når man køber brændstof hos billige eller dyre selskaber, kan der være forskel på dette, selv om det lever op til de overordnede krav, siger Kenneth Pedersen.