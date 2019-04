Bilen advarer, hvis du taler i mobiltelefon

Den nye Mazda 3 og den kommende høje Mazda CX-30 crossover kan fås med indbygget kamera, som advarer, hvis du er ved at falde i søvn eller sms'er under kørslen.

- Det er et system, som reagerer, hvis du kigger ned eller til siden, som kunne være et tegn på, at du er ved at blive træt, eller hvis du for eksempel ser ned for at skrive en sms på telefonen, siger Jannik Olsen, der er pressechef hos Mazda Danmark.

De kan fås med et førerovervågnings system, hvor et infrarødt kamera dag og nat holder øje med føreren og reagerer, hvis denne er ved at falde i søvn eller fjerner sin opmærksomhed fra trafikken. Det registrerer, hvor mange gange vedkommende blinker, samt mimik, ansigtsudtryk og mundens stilling. Hvis der er er anledning til at gribe ind, reagerer systemet med en advarsel og vil også sætte bilens nødbremse og bremser i forhøjet beredskab.

Luksusmærker som japanske Lexus og tyske BMW har lignende systemer på visse modeller. Men det er første gang, at et så omfattende system kan fås i en mere mainstreamagtig bil. Det kan i den nye Mazda 3 fås til mellemniveauet, Sky, til en merpris af 12.000 kroner, hvor det er en del af en sikkerhedspakke, som også omfatter et system, der advarer ved trafik ved udkørsel i T-kryds. Og det er standard i topmodellen, Cosmo.

Systemet er adaptivt, så det også indretter sig efter, hvis føreren har en bestemt mimik, hvor nogle har et meget levende ansigt og eller måske et stenfjæs. Og det fungerer ifølge producenten også, selv om vedkommende har solbriller på.

Brug den sunde fornuft

Hos Rådet for Sikker Trafik vurderer adm. direktør Mogens Kjærgaard Møller, at systemet kan have en vis effekt, men føreren skal også være med på idéen.

- Det vil kunne være en anordning mod især træthed og uopmærksomhed, som vi hilser velkommen, siger Mogens Kjærgaard Møller, som dog også maner til at bruge den sunde fornuft.

- De, som har svært ved at overvinde fristelsen til at bruge telefonen, vil formentlig overhøre alarmen og gøre det alligevel. Det bedste råd er at lægge telefonen helt væk, før man kører, så kan det slet ikke ske, siger han.

Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør hos FDM, tror, at vi kommer til at se mange flere af den slags systemer. Han peger på, at et sådant system er udviklet af to årsager. Den ene er den rent sikkerhedsmæssige, og den anden er, at det er endnu et skridt på vejen hen mod de helt selvkørende biler.

- De kommende selvkørende biler får systemer, hvor de skal kunne vurdere, hvornår bilen skal overtage kørslen fra føreren. Her skal de i yderste konsekvens kunne gribe ind, hvis føreren falder i søvn bag rattet, siger Søren W. Rasmussen, der også ser et sikkerhedsmæssigt perspektiv i Mazdas system.

- Man har tidligere plukket de mere lavthængende frugter med hensyn til at forbedre sikkerheden og tager nu fat i de mere svære opgaver. Det her trækker i den rigtige retning og er yderligere en brik i bestræbelserne for at få antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken ned, siger Søren W. Rasmussen.