Jeep Wrangler med lad er populær i USA, og nu kommer den for første gang til Europa.

Der er ikke noget nyt i, at amerikanerne elsker pickups, men det er til gengæld nyt, at Jeep Gladiator snart vil kunne købes i Europa. Bilen, der ligner en Jeep Wrangler, har et stort lad, som jo er biltypens DNA, men er en noget større vogn end den Wrangler, vi kender. Bl.a. er afstanden mellem akslerne øget markant, og undervognen er forstærket med dele fra de mere barske Jeep-modeller.