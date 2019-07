BMW viser bud på ny halvelektrisk sportsvogn

Konceptbilen Vision M Next, som er en sportslig plug-in-hybrid med 600 hk og en 100 km rækkevidde på ren el, er i front for ny el-offensiv fra BMW.

Ekstrem strømlinet, bred og lav. Sådan kan den næste generation af BMW i8 måske komme til at se ud. Det tyske mærke har nemlig vist konceptbilen Vision M Next, som bygger videre på tankerne fra i8, hvor en benzin- og elmotor spiller sammen. Vision M Next er dog langt mere potent. Den har 600 hk og en topfart på 300 km/t, mens accelerationen 0-100 km/t klares på 3,0 sekunder. Rækkevidden på ren el er imponerende 100 km. Vision M Next kan også brillere ved at have elmotor på både for- og bagakslen, som supplerer den firecylindrede benzinmotor, så den kan køre med både for- og baghjulstræk. Konceptet for sportsvognen var trækplastret ved et stort arrangementet, hvor BWW ridsede koncernens køreplan for el- og hybrider op. Planen er fremrykket, så der vil være 25 elektrificerede biler i programmet allerede i 2023 mod ellers oprindeligt planlagt i 2025. De første fire modeller kommer inden for to år. Til dette efterår starter produktionen af elbilen Mini Electric, og i 2020 bliver det den høje elektriske iX3, som kommer på gaden. I 2021 følger så den ligeledes høje BMW iNext og den lavere BMW i4. Her forventes rækkevidder på omkring 250 km for Mini, over 400 km for Ix3 og over 600 km for de to sidste. I forvejen findes i3 i programmet, som i den nuværende version har en rækkevidde på 285-310 km. Det er solgt i 150.000 eksemplarer, siden modellen blev lanceret i 2013. Det er uklart, hvornår en evt. i8-efterfølger vil gå i produktion.

Foto: www.daniel-kraus.com Sportsvognen fra BMW har elmotorer både for og bag, så der kan skiftes mellem bag- og firehjulstræk på strøm. Foto: BMW

Føreren vælger selv Koncepterne for M Next og iNext er udstyret med "Ease"- og "Boost"-funktioner. Den første sigter mod, at føreren læner sig tilbage, lader bilens selvkørende funktioner tage over og bruger underholdningstilbuddene. Mens den anden lægger op til aktivt og involverende engagement, hvor føreren kører selv. Hvor meget lovgivningen vil tillade omkring selvkørende biler, er dog uklart. Adrian van Hooydonk, som er Senior Vice President i BMW Group Design, forklarer: - BMW Vision M Next giver et glimt ind i fremtiden for sportslig kørsel. Hvor BMW Vision iNext viser, hvordan autonom kørsel kan ændre transporttid til aktiviteter i bilen, demonstrerer BMW Vision M Next, hvordan state-of-the-art-teknologi kan give følelsen af selv at køre mere følelsesmæssigt engagerende. - I begge modeller er fokus primært på personerne inde i bilen. Design og teknologi gør "Ease"- og "Boost"-oplevelsen mere naturlig og mere intens, siger Adrian van Hooydonk.

Foto: AGNIESZKA DOROSZEWICZ Føreren kan vælge mellem opsætninger som ?Ease? og ?boost?, hvor bilen er selvkørende eller engagerende. Foto: BMW

Filminstruktør bag el-lyd BMW spiller ud med nye elektriske teknologier på en række områder. Således vil alle plug-in-hybrider fra 2020 have funktionen "eDrive zones" som standard. Det betyder, at bilen med "geofencing" selv skifter til ren elektrisk drift, når man kører ind i et område, der er defineret som "grøn zone". BMW oplyser ikke, hvad der sker, hvis batteriet er tomt. Men man får formentlig en advarsel. Sideløbende arbejder BMW med at skabe en lyd fra de selvkørende biler, som kan være både genkendelig, behagelig og være med til at give en oplevelse. Det sker under navnet, "BMW Iconicsounds Electric". Det sker sammen med den verdenskendte filmproducer Hans Zimmer, som har komponeret lyden til konceptbilen Vision M Next. Han har samarbejdet med Renzo Vitale, som er lyddesigner og akustisk ingeniør hos BMW. Hans Zimmer uddyber_ - Jeg har altid være BMW-entusiast. Som barn vidste jeg, hvornår min mor kom hjem ved lyden af hendes BMW. Jeg er meget glad for muligheden for at kunne skabe lyd til fremtidens elektrificerede BMW-modeller og fremkalde følelser til den elektrificerede køreoplevelse, siger Hans Zimmer.