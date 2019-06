BMW klar med spydspids-model i firmaklassen

På den praktiske front er bagagerummet i stationcaren vokset med fem liter, når bagsædet er i brug, og 10 liter, når det er nede. Det giver plads til mål, der hedder henholdsvis 500 liter og 1.510 liter. Det er rimeligt uden at være prangende. Men rummålene er lidt større end både Audi A4 Avant og Mercedes C-Klasse stationcar. Automatisk åbning af bagklappen samt separat åbning af bagruden, som giver en lettere adgang til bagagerummet, er standard.

Over en kam er den nye generation vokset en tand på alle ledder og har fået lidt længere akselafstand og sporvidde, mens instrumentering, infotainment, sikkerhedssystemer, undervogn og teknik er ført up to date.

Filosofien er den samme, men der er sket masser af ændringer både inde og ude i den nye BMW 3-serie Touring, som det sydtyske mærke nu løfter sløret for. Modellen, der fremstår lige så fit som sedan-versionen, lover godt for femte generation af den pænt sælgende firmaklasse-stationcar, som lander herhjemme til september.

Motor-opstillingen omfatter fra starten en benzin- og to dieselmotorer, der yder henholdsvis 258 hk samt 190 hk og 265 hk. Men fra november udvides programmet med yderligere en benzinmotor på 184 hk samt den sekscylindrede benzinmotor i BMW M340i xDrive Touring med 374 hestekræfter. Her vil 320d med 190 hk og 320i med 184 hk være nogle af de mest interessante set med danske briller. Fra næste sommer kommer plug-in hybriden 333e Touring med en samlet ydelse på 252 hk, og som kan køre 63 km på ren el.

Kendere vil også spotte samspillet mellem taglinjen og et nyt rudedesign, som afrundes af BMW's karakteristiske "Hoffmeister-knæk" ved bagerste siderude. Det er et design-træk, som findes på en række modeller, og som er navngivet efter Wilhelm Hofmeister, der var designchef hos BMW fra 1955-1970.

Interiøret er nyudviklet og følger sedanen. Her er mulighed for digital instrumentering. Foto: BMW

Mange hjælpesystemer

Listen over assistent-systemer matcher sedanen og er lang som pakkelisten til en sommerferie-tur. Touring-modellen har som standard "Speed Limit Info", advarsel for vognbaneskift samt nødbremse og kollisionsadvarsel for fodgængere og cyklister.

Som tilvalg fås parkeringsassistent. Denne pakke indeholder også bakkeassistenten "Reversing Assistant", som automatisk gemmer de sidst kørte 50 meter med op til 35 km/t. Det betyder, at bilen selv kan styre gennem skæve vinkler og smalle passager. Man kan også bestille digital instrumentering med BMW Live Cockpit Professional og det talestyrede BMW Intelligent Personal Assistant.

Danske priser og endeligt udstyr - med evt. Businesspakker - for Touring-modellen kendes endnu ikke. Men vi ved, at 320d sedan aut. koster 464.000 kr. og har en beskatningsværdi ved erhvervsleasing på 390.000 kr. Den har full LED forlygter som standard, mens adaptiv fartpilot her dog er ekstraudstyr.