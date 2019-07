BMW klar med konkurrent til Porsche Panamera

Gran Coupéen måler dog en snes cm mere mellem akslerne end de andre modeller for at gøre plads til bagdøre i bilen, som også er både højere samt bredere agterude.

Større karosseri

BMW kalder bilen for en 4+1, hvilket betyder, at der er plads til fem, men at midterpladsen i bagsædet er bedst til korte ture. Benplads og hovedhøjde er dog markant forbedret i forhold til de andre modeller, og bagagerummet er vokset med 20 liter, så det nu er på 440 liter. Samtidig kan ryglænet her deles op som splitbagsæde. Det større karrosseri betyder også, at bilen har taget 70 kg på og har fået en baghjulsopsætning med andre fjedre og støddæmpere.

Motorbestykningen omfatter to benzinmotorer og en diesel. Det drejer sig om 840i og 840i xDrive, der har en 3,0 liters sekscylindret benzinmotor på 340hk, 840d xDrive med en 3,0 liters sekscylindret diesel på 320 hk samt topmodellen M850xDrive, der er udstyret med en 4,4 liters V8-motor med 530 hk. Den klarer paradedisciplinen 0-100 km/t på 3,9 sek. Men BMW har også bekendtgjort, at der er en mere voldsom rendyrket M-model på vej.

Alle modeller har Driving Experience Control med fire indstillingsmuligheder, mens de firehjulstrukne xDrive-modeller har integral aktiv styring på baghjulene som standard. Alle er elektronisk begrænset til 250 km/t.