Autostolen kan selv advare mod at glemme barnet

Eftermonterede alarmer irriterer

De nye krav smittede af, da de store europæiske bilklubber testede autostole. Af testens i alt 41 autostole har fire en integreret alarm, som kan spille sammen med ejerens smartphone. Samtidig har testholdet også undersøgt fem andre alarmer, der kan eftermonteres, og som hyler, når motoren standses.

- De nye alarmer virker som udgangspunkt godt. Særligt de eftermonterede, der hyler, kan dog hurtigt blive et irriterende element i det daglige. Man kan derfor spørge, om det er en teknik, bilisterne vil bruge i det lange løb. Da hverken stolene eller teknikken endnu fås i Danmark, har vi valgt ikke at tage dem med i vores test, siger bilteknisk redaktør i FDM, Søren W. Rasmussen.

Ellers er der masser af plusser til stolene i testen. Det gælder både hvad angår sikkerheden ved kollision, betjeningen og skadelige stoffer. Hvor mange producenter tidligere har haft for meget uønsket kemi i deres stole, havde kun to stole i denne omgang for høje mængder skadelige stoffer.

På sikkerheden dumpede tre stole. Det gælder især de bagudvendte autostole til de mindste børn. Her har 17 ud af 19 stole en meget høj sikkerhed.

- Skal man endelig pege på noget kritisabelt, er det de såkaldte kombi-stole, der er lavet til at kunne følge barnet gennem flere år. Det er en konstruktion, som flere af producenterne slipper dårligt fra. Enten er sikkerheden ikke god nok, eller også er risikoen for at fejlmontere stolen eller fastspænde barnet forkert for stor, siger Søren W. Rasmussen.

Det vigtigste ved køb af autostol er, at stolen er sikker, passer til barnet og er monteret korrekt i bilen. Her kan testen, som bringes i FDM's blad Motor være et redskab til at pejle sig på stolen.