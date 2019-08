Audi ofrer lidt bagageplads for at øge attituden

Efter at Audi lancerede Q8, har mærket nu arbejdet sig frem til endnu en SUV-coupé, denne gang i den anden ende af modelprogrammet. Det er den nye Q3, hvor designerne har masseret karrosseriet, så den traditionelle karrosseriform er ændret til en skrå bagende. Ændringerne har også gjort den lidt længere og lavere, så den nye såkaldte Q3 Sportback fremstår væsentligt mere sportslig end ophavet. Den nye Audi skal ses som et svar på BMW X2 og Jaguar E-Pace.

I henhold til de specifikationer, vi har fået, er bagagerummet blevet mindre, med bagsædet oppe er det godt nok på samme 530 liter, men lægger man sæderne ned, mangler Sportback 130 liter.

Bilen, der lanceres herhjemme i løbet af efteråret, får 18 tommer hjul som standard, med 19- og 20-tommer som tilvalg.

Audi fremhæver, at man har satset meget på at få bilen til at køre ekstra sportsligt, hvorfor Sportback som standard er udstyret med progressiv styring med en udveksling, der bliver mere og mere direkte, jo mere man drejer på rattet, samt sportsundervogn. Som tilfældet er med Q3, får Sportback også digital instrumentering.