Audi forfiner A6 i friluftstrim

Alle Allroad har luftaffjedring med adaptive støddæmpere, de er fintunet til terrænkørsel i modellen, som også må have 2,5 ton på krogen.

Det trænede øje vil straks se, at Allroad-modellen, som bygger på stationcaren, har masser af spoilere og trim i aluminium, mens skærmkanterne er grå. De kan dog også fås som ekstraudstyr i bilens farve eller i sort højglans. Det er under metallet, at den store forskel findes i modellen, som er hævet 45 mm i forhold til en almindelig A6, så frihøjden her er 139 mm.

Det er alt sammen noget, som er med til at underbygge og videreudvikle en storytelling, hvor ur-quattroen fra starten af 1980'erne er et af stærkeste ikoner fra det tyske mærke, og hvor konkurrenterne i friluftstrim bl.a. hedder Mercedes E-Klasse All-Terrain og Volvo V90 Cross Country.

Betegnelsen "Allroad" skal være mere end blot navnet på en halvhøj Audi i friluftstrim. Med den seneste A6 Allroad Quattro dyrker og videreudvikler Audi nemlig en række af de specialiteter, der er på modellen, og lancerer også en jubilæumsudgave, som skal markere 20-året for den første A6 Allroad Quattro fra 1999.

Justerer højden

Systemet ændrer højden på bilen, alt efter indstillingen, så den er højest ved lav fart og offroad-indstilling og sænkes automatisk ved motorvejsfart. Her arbejder det progressive styretøj mere direkte, jo mere rattet drejes, og giver på den måde et sportsligt pift.

Hvis man vil mere, kan der tilkøbes dynamisk firehjulsstyring. Den fungerer ved hastigheder op til 60 km/t., drejer baghjulene op til 5 grader i modsat retning af forhjulene og formindsker på den måde vendediameteren. Ved højere hastigheder styrer for- og baghjulene op til 2 grader i samme retning.

I terrænet kan føreren trække på en standardmonteret nedkørselsassistent og hældningsvinkelassistent. Ved kørsel i let terræn kan vedkommende se den aktuelle hældningsvinkel i længde- og tværretningen. Hvis der er akut fare for, at bilen vælter, kommer der en advarsel. Nedkørselsassistenten begrænser farten i området fra 2 til 30 km/t. på stejle nedkørsler og bremser efter behov de fire hjul individuelt.

I første omgang smider Audi muligheden for tre opgraderede motoriseringer af den 3,0 liters V6 TDI-dieselmotor med 8 trins Tiptronic automatgear på banen. De yder henholdsvis 231 hk, 286 hk og 349 hk, mens drejningsmomentet er på 500 Nm, 620 Nm og 700 Nm. Så der burde være nok af kræfter at tappe af.

Alle har mild hybrid-teknologi med 48 volts systemer, som skal spare brændstof. Her spiller især en remstarts-generator ind, som betyder, at motoren slukker, når hastigheden er under 22 km/t. Forbruget ligger på 15,2 km/l til 17,2 km/l, alt efter motorisering.