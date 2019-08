Anmeldelse af Bose Frames: Lyden er flyttet ind i solbrillerne

Bose har med deres Frames samlet lyd og solbrille i ét produkt. Men der er både fordele og ulemper ved den fusion.

I en tid hvor alle produkter gerne skal være smartere, hvorfor så ikke solbriller? Det har Snapchat tænkt og placeret et kamera i deres Spectacles-briller, som netop er kommet i tredje version. Og det samme har lyd-giganten Bose for nylig gjort med deres Bose Frames ved at placere bluetooth-højtalere i solbriller med en batteritid på 3,5 time ved musikafspilning. Men giver det mening at blande to produkter på den måde og skabe såkaldte wearables? Jeg har testet Bose Frames i nogle uger, og det korte svar er ja, det gør det faktisk. Men produktet er helt sikkert ikke for alle. Bose Frames kommer i to forskellige designs i sort plastik med metalhængsler. Rondo, der har arundede brilleglas, og den mere kantede Alto, som jeg har testet. Begge fungerer fint som solbriller med UV-beskyttelse og brilleglas, der er beskyttet mod ridser. Men det er i de ret brede brillestænger, at det sjove sidder: små, indbyggede højtalere på hver stang, der sender lyd ned i ørerne på dig. Det virker overraskende godt.

Konkurrenten bruger knoglerne Bose Frames er ikke de eneste solbriller med lyd. Det ligeledes Amerikanske Zungle Inc sælger solbriller, som sender lyden ind i øregangen via kraniets knoglestruktur ved ørerne.



Brilerne fås også i to modeller under navnene Zungle Viper og Zungle Lynx.

Foto: Robert Tardio Foto: Bose

Jeg har flittigt lade en række kollegaer, venner og familie prøve brillerne, og de er alle imponerede over den lyd, som strømmer ud. Ja, der mangler lidt bas, men med tanke på, at øregangen er helt fri og du dermed nemmere kan interagere med omgivelserne, er det bestemt imponerende af Bose. Og samtidig strømmer kun en lille del af lyden væk fra brillerne på grund af lyddæmpende teknologi. Jeg vil ikke bære dem i en stillekupé, men der er enorm forskel på at have dem på og stå lige ved siden af. Lyden og tilkobling til Boses Connect-app styres af den ene knap på brillernes højre stang. Med den kan man med ét eller flere tryk tænde for brillerne, pause lyden eller skifte sang. Desværre kan man ikke justere lydstyrken og brillerne pauser ikke, når man tager dem af. De slukker dog, hvis man vender dem på hovedet på et bord. Det er desuden muligt både at besvare opkald og lægge på med knappen. I Bose Frames er nemlig også indbygget mikrofon i ganske god kvalitet, men uden noget i ørerne ligner man dog i høj grad en person, der taler med sig selv under opkald. Og det er især mit hensyn til omgivelserne, der begrænser mit brug af Bose Frames. Jeg ønsker at være stille i en stillekupé. Jeg ønsker ikke at gå med solbriller indendørs bare for at kunne fortsætte med at høre musik. Og jeg ønsker et solbrilledesign, der passer bedre til mit ansigt, end Boses to bud.

Foto: Robert Tardio Foto: Bose

Wearables er fremtiden Men Bose Frames imponerer uden tvivl på lyden og er et blik ind i en fremtid, hvor wearables uden tvivl vil fylde mere og mere i gadebilledet. Og Bose lover da også, at mere er på vej inden for især augmented reality. Brillerne kan allerede bruges sammen med flere AR-apps. I nogle af dem ændres musikken alt efter, hvor man kigger hen, mens en mere praktisk app som Naviguide kan levere information om seværdigheder og restauranter, når du kigger på dem. Jeg har ikke kunnet få det til at virke i Jylland, men ideen er smart. Og når man i fremtiden måske både får kamera, musik, sms-beskeder og meget mere i de samme briller, kan vores mobiler måske få en mindre fremtrædende rolle. Indtil videre er Bose Frames et spændende skridt i den retning, som jeg dog tror rammer en ret lille niche. Det ved Bose dog også godt, og giver interesserede mulighed for at prøve brillerne gratis i 30 dage. Pris og tilgængelighed: Bose Frames fås i to modeller i sort til 1999 kroner. Det er muligt at købe brilleglas i andre farver.