Anmeldelse: Den digitale fotoramme får et smart comeback af danske Frameo

Digitale fotorammer var for år tilbage et yndet gaveønske af forældre og især bedsteforældre. Nu puster aarhusianske Frameo nyt liv i ideen.

Den udfordring har den aarhusianske startupvirksomhed Frameo sat sig for at løse sammen med elektronik-producenten Denver. Resultatet er digitale fotorammer med indbygget wi-fi og Android-styresystem, som familiemedlemmer eller venner kan sende billeder til fra deres smartphone.

Problemet var dog ofte at holde rammerne opdaterede med friske billeder, så det ikke år ud og ind var de samme familiefotos, der kørte i et uendeligt slideshow i halvdårlig kvalitet.

Anmeldelse: Digitale fotorammer fik for godt 15 år siden plads på skænke og vindueskarme i mange danske hjem. En oplagt gaveidé til forældre og bedsteforældre i en digital hverdag, hvor billederne ofte ikke kom længere end fra kameraet og over på computeren.

Den skal skrives ind i app'en hos de brugere, som man ønsker har mulighed for at sende billeder til rammen.

Selve rammen ser ikke meget anderledes ud end de velkendte fra år tilbage. Jeg havde gerne set, at skærmen gik helt til kanten i stedet for den brede passepartout. Og så er det ærgerligt, at den hvide ramme har en sort ledning, der bliver meget tydelig på vores hvide møbler eller på en væg.

Hvis man vil have billederne over på en computer kan det ske med et hukommelseskort, der ikke medfølger.

Så længe fotorammen er tændt og online, kan man modtage billeder, og jeg fik uden problemer flere familiemedlemmer til at fodre min ramme. Og med plads til 10.000 billeder er der god mulighed for variation.

Muligt nyt gavehit

Frameo har også løst et andet problem med de gamle rammer. Det er nemlig muligt at justere, hvilke timer af døgnet rammen skal være aktiv - dermed behøver man ikke slukke for den, når det er nat.

Jeg kunne dog godt have ønsket mig, at der var et batteri i rammen, da den er lidt lang tid om at starte op, hvis man tager strømmen.

Frameo er i konkurrence med tablets og også de nye smarthøjtalere med skærm som Google Nest Hub, der kun koster 999 kroner. Men jeg tror alligevel, at den mere simple Frameo sagtens igen kan blive et gavehit til især forældre og bedsteforældre.

Pris og tilgængelighed: Frameo fås med en skærm på syv eller ti tommer i sort eller hvid. Prisen er henholdsvis 629 og 869 kroner.