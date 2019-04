Amerikaner-klubberne dominerer

Der er nu noget særligt ved at mødes med andre bilentusiaster, sparke dæk og vende verdenssituationen. Det er der stadig mange danskere, der mener.

Faktisk findes der herhjemme hele 311 motorhistoriske klubber og foreninger for de to- og firehjulede, og ud af dem er 241 direkte mærkeklubber. Det viser en opgørelse fra Motorhistorisk Samråd, der har lavet et større detektivarbejde for at komme ud i alle afkroge.

Men flere og flere klubber organiserer på tværs af mærker og optager medlemmer med både veteraner, nyere klassikere som youngtimere og motorcykler. Bare der er interesse og entusiasme. Samtidig kommer der flere mere uformelle sammenslutninger, hvor man koordinerer over Facebook uden vedtægter og paragraffer og f.eks. mødes ved store træf som det ugentlige ved Kalø på Djursland, der foregår hver tirsdag i sommerhalvåret og kan samle flere tusinde besøgende på gode sommerdage.

Det er dog ikke til at komme uden om klubberne for amerikanerbiler, som der findes 63 af herhjemme, og er organiseret under paraplyen "Forenede Danske Amerikanerklubber". Her fylder især det store fælles arrangement, kaldet "Viking Run", som foregår på Roskilde Dyrskueplads hvert andet år.

Det tiltrækker i stor stil entusiaster fra især Sverige, hvor der er en stor fanskare til amerikanerbiler og hele kulturen omkring dem. Næststørst er VW-klubberne med 22 af slagsen, og hvor det klart afspejles, at modelprogrammet er stort, og at mærket har været på banen herhjemme længe og har godt fat i danskerne.