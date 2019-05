Alle modebilers moder kører ind i den moderne digitale alder

Den nye Range Rover Evoque ligner den nærmest ikoniske første generation, men teknikken er helt ny, og især interiøret er en mindre revolution. Derudover er priserne ligefrem faldet.

Alle modebilers moder, Range Rover Evoque. Bilen, hvis navn var inspireret af det berømte modeblad og endda havde Victoria Beckham med på sidelinjen under designprocessen, var noget helt unikt, da den kom på markedet i slutningen af 2011, og med et design, der næsten er langtidsholdbart som five o'clock tea. Derfor har englænderne da heller ikke taget nogen chancer med den nye generation, som vi har prøvet, for den ligner til forveksling det gamle stilikon med de smalle full LED-forlygter, brede skærme og lave ruder. Og så alligevel ikke, for det er kun dørhængslerne, som bilen har til fælles med forgængeren, og set ved siden af hinanden er det tydeligt, at den nye Evoque er otte år nyere. Dørhåndtagene popper naturligvis selv ud, når man nærmer sig bilen, som det er tilfældet på den større Velar.

RANGE ROVER EVOQUE TD4 AUT, S Pris: 551.900 kroner.Beskatningsmæssig værdi: 499.900 kroner.



Forbrug: 13,7-14,9 km/l.



CO2 pr. km: 176-191 g.



Motor: 2,0 dieselmotor med fire cylindre.



Hk: 180.



Nm: 430.



Topfart: 205 km/t.



0-100 km/t.: 9,3 sekunder.



Maks. påhængsvægt: 2000 kg.



L/B/H: 437/190/165 cm.

Bilen er ikke vokset udvendigt, så det er fortsat en kompakt SUV, men der er mere plads indvendigt. Foto: Range Rover

Høj pris 800.000 er der blevet produceret, heraf kører der kun 435 eksemplarer rundt herhjemme, og det er der en god grund til. Prisen har altid været høj, og det er da også et punkt, hvor den danske importør virkelig forsøger at skrue på tingene. Priserne ligger fra 551.900 kroner for en 180 hk diesel med automatgear og firehjulstræk, men en tilsvarende benzinversion med 200 hk koster 1000 kroner mere. Samlet set er det mere end 100.000 kroner billigere end før. Ved erhvervsleasing er dieselmodellen den mest attraktive med en beskatning på 499.900 kroner, mens benzineren har et skattemæssigt grundlag på 519.900 kroner. Her har importøren tidligere haft kampagner, men umiddelbart vurderet er priserne gunstige, og det er noget lavere end Audi Q5, som er den konkurrent, importøren selv nævner, men altså ikke billigere end Volvo XC60.

Layoutet af interiøret er nærmest arvet fra storebror Velar, så der er et stort udvalg af skærme, og nyt er Apple Carplay. Foto: Range Rover

Mere plads Den nye Evoque er vokset betragteligt i forhold til forgængeren, ikke så meget udvendigt som indenfor, hvor der både er øget plads på bagsædet og i bagagerummet. Ikke at designerbilen ligefrem har det praktiske i højsædet, for de smalle sideruder gør absolut ikke noget godt for udsynet for børn, men alligevel: Range Rover Evoque er således stadigvæk en kompakt bil med en størrelse, der minder om den nye Audi Q3, mens hele vognens teknik og kvalitetsfornemmelse mere tilsiger, at det er den større Q5, man sigter efter. Man kunne også nævne BMW X2, Mercedes GLC og Volvo XC40/ XC60. Og naturligvis koncernens egne Jaguar E-Pace, som dog er steget markant i pris på det seneste og mærkeligt nok er noget dyrere end den nye Evoque. Alle udgaver på det danske marked er med såkaldt mild hybridteknik, der giver en meget blød virkning af stop/start-systemet og slukker motoren, mens man ruller hen mod et rødt lyskryds. På visse markeder sælges bilen med forhjulstræk, men alle modeller har firehjulstræk i Danmark, og selvfølgelig har de alle automatgear, for manuelt gear i en premium-SUV er der ikke mange kunder, der ønsker. Ligesom det er tilfældet med stort set alle premium-bilerne, skal der betales ekstra for adaptiv fartpilot, cirka 24.000 kroner, mens en gammeldags fartpilot dog er standard.

Foto: Simon Meyer Fotografi Det nye bakspejl kan bruges som almindeligt spejl, men kan også vise billeder fra et lille kamera monteret i tagantennen. Foto: Range Rover

Avanceret instrumentering Moden foreskriver mange skærme i kabinen, og her skuffer Evoque ikke. I midten troner en klassisk berøringsfølsom af slagsen på 10 tommer, nedenunder, nærmest i midterkonsollen over gearskiftet, er der en anden skærm, begge er standard. Den øverste er til navigation, telefon og øvrige medier, og selv om den reagerer hurtigt og har en fin grafik, kan den være lidt bøvlet at finde rundt i, mens den nederste, der betjener klimaanlæg og indstillinger af firehjulstrækket, er langt mere intuitiv. Derudover kan man bestille digitale instrumenter, som er standard i de lidt højere niveauer, men koster cirka 7000 kroner ekstra til basisversionen, og sørme om der ikke er en fjerde skærm, nemlig det digitale bakspejl. Det fungerer via et indbygget kamera i antennen, der sender livebilleder til bakspejlet, og dermed kan man få fuldt udsyn, selv om bagagerummet er fyldt helt op. Ved at trykke på en knap er der frit valg mellem det gammeldags spejl og de digitale billeder. Det er desværre kun standard i topmodellen HSE, men kan tilkøbes til alle andre modeller formedelst 7800 kroner. Hele interiøret er dog et kæmpeløft i forhold til de bedagede forgængere, og selvfølgelig er der Apple Carplay. Alle modeller har læderindtræk og navigation som standard, og man vil heller ikke blive skuffet over materialekvaliteten i kabinen, ja, selv dørene lukker med et solidt klonk. Der er fire udstyrsniveauer at vælge mellem, men springet fra basisvarianterne kaldet S og op til næste trin, der hedder SE, er på over 100.000 kroner. Basisudgaven har kun 18-tommer hjul, der ikke helt yder designet retfærdighed, og hvor 20 tommer ser bedre ud. Der er fem motorer at vælge mellem, to diesel med enten 180 eller 240 hk og så tre benzinvarianter, alle på 2,0 liter, men med henholdsvis 200, 250 eller 300 hk.

Effektiv dieselvariant Vi kører først en tur i benzinudgaven, der er stærk nok, men ikke lige så harmonisk som den mere momentstærke diesel med 180 hk, som vi kører efterfølgende. Begge maskiner er ganske støjsvage og fri for uheldige vibrationer, mens automatgearet, der har hele ni trin, passer bedst til dieselmotoren. Med benzinmotor virker kombinationen nemlig en smule nervøs, fordi automatgearet skifter gear konstant for at maksimere kombinationen af hestekræfter og drejningsmoment, mens kørestilen er langt mere glidende med diesel. Dieseludgaverne må trække 2000 kg, mens versionerne med benzinmotor må nøjes med 1800 på krogen. Prisspringet er beskedne 37.000 kroner, hvis man vælger den kraftigere 240 hk diesel, mens det er tilsvarende højt, nemlig 70.000-80.000 kroner højere, hvis man går efter en 250 hk benzin, og det samme ved springet op til 300 hk. Den måske mest interessante motor må vi til gengæld vente et år på. Her er der premiere på den nye plug-in-hybrid, der består af en trecylindret benzinmotor med 200 hk, en elektromotor og et batteri, der kan lades op i en stikkontakt. Den samlede ydelse kender vi endnu ikke, ej heller rækkevidden på ren el. Uanset motorvalg er Evoque en voksen og virkelig komfortabel bil - sådan som en Range Rover skal være. Den er først og fremmest sat komfortabelt op. Bilen føles uimodståelig vellykket at køre med den høje kørestilling og den nye platform i aluminium, og du begynder at spørge dig selv om, hvad det egentlig er, du skal bruge en større bil til. Her er en affjedring, der holder godt styr på bevægelserne, men det her er langtfra nogen sportslig SUV.

Konklusion Den nye Range Rover Evoque kan næsten ikke undgå at blive en succes herhjemme. Den ser blændende godt ud, har spændende ny teknik, og så er den først og fremmest bare virkelig komfortabel at køre rundt i. Det mest interessante er næsten, at priserne nu er lavere end for flere af konkurrenterne. Alle udgaver på det danske marked er med såkaldt mild hybridteknik, der giver en meget blød virkning af stop/start-systemet. Uanset motorvalg er Evoque en voksen og virkelig komfortabel bil - sådan som en Range Rover skal være.