Afdæmpet bilsalg i april efter heftig marts

Marts var med et salg på et pænt stykke over 26.000 biler nemlig den største nogensinde. Her blev det ekstraordinært store salg drevet af de bebudede prisstigninger, efter bilerne var beregnet med den nye WLTP-norm for brændstof. De stigninger blev dog afblæst efter en politisk aftale i 11. time, men markedet må siges at være mættet for en stund.

Foråret har budt på bølgeskvulp af de helt store på bilsalgsfronten. Her landede salget i april på 16.183 biler, hvilket er omkring 2500 under samme måned i fjor. Men der er en forklaring.

Tilfreds med salg

Gunni Mikkelsen, som er direktør for De Danske Bilimportører, har taget den meget positive kasket på i en kommentar til salget, hvor han sammenligner årets første fire måneder sammenlagt med samme periode i fjor.

- Vi kan konkludere, at salget fortsat er på et ganske højt og på et meget tilfredsstillende niveau. Aprils personbilsalg har givetvis været præget af påsken samt det forhold, at måneden før var rekordagtig høj. Men hvis vi blot sammenligner de seneste fire måneder med samme periode sidste år, er vi fuldstændig på højde med 2018 og endda en knap ni procent over, siger Gunni Mikkelsen.

Toppen af aprils bestsellere bærer dog også præg af, at det er en måned, som er usædvanlig. Her ligger Ford Focus nummer et, fulgt af Citroën C3 og Skoda Octavia. Mens ellers normale bestsellere som Nissan Qashqai, Peugeot 208 og Toyota Yaris er skubbet langt ned ad listen.

Det er dog også med et mere beskedent antal, som Ford Focus besætter førstepladsen med 553 biler på. Det var et antal, der for eksempel i en måned som januar, hvor Peugeot 208 på førstepladsen solgte 978 biler, rakte til cirka en fjerdeplads.

Når det er sagt, skal man ikke underkende den nye Ford Focus, der for kort tid siden er lanceret i såvel en stationcar-version som den nye halvhøje Active-model. Focus, som blev valgt af de danske motorjournalister som Årets Bil 2019, byder nemlig på et meget bredt og veludstyret modelprogram til rimelige priser.