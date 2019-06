Årets firmabil bliver halvt elektrisk

Volvo V60, som blev kåret til årets firmabil 2019, kan nu fås som plug-in-hybrid. Vi tester bilen, som foreløbig kun kan bestilles med den største hybridmotor.

Du kan lige så godt vænne dig til det. En plug-in-hybrid er ikke bare en plug-in-hybrid. Det gælder hos Volvo, der har flere motorpakker på hylderne og lancerer to varianter af firmaklasse-modellen V60 som opladningshybrid, hvor en benzin-og elmotor spiller sammen. De kan lades op i stikkontakten og klarer begge cirka 50 km kørsel på ren el. Som vi ser det hos flere bilproducenter, er det topmodellerne, som åbner ballet. Det gælder også hos Volvo, der i første omgang sender V60 på markedet i den største version, hvor en benzinmotor på 303 hk fungerer med en elmotor på 87 hk og samlet leverer 390 hk, mens en mindre variant med benzinmotor på 253 hk og samme elmotor, der samlet yder 340 hk, følger senere. Det er derfor den første, vi tester i mellemversionen, R-Design T8 Twin Engine eAWD. Det er en bil, som koster fra 859.000 kr., og som med ekstraudstyr ryger 90.000 kr. højere op. Til sammenligning starter en lignende V60 med T5-turbomotor på 250 hk og forhjulstræk fra 678.000 kr. Beskatningsværdien for vores testbil begynder ved 661.000 kr. Det er i et luftlag, som udelukker mange af de firmabilister, som ellers går efter Volvo V60, der hentede titlen som Årets Firmabil 2019.

V60 R-DESIGN T8 TWIN ENGINE EAWD 5 STJERNERPris: 858.980 kr.



Testbilen: 948.980 kr.



Beskatningsværdi fra: 661.002 kr.



Grøn ejerafgift, halvårlig: 330 kr.



Brændstoføkonomi: 50-52,6 km/l (WLTP)



C02 per km: 44-46 g



Batteri: 10,4 kWh



Motor: Firecylindret benzinmotor trækker på forakslen, og elmotor trækker på bagakslen



Ydelse benzinmotor: 303 hk



Ydelse elmotor: 65 kW (87 hk)



Systemydelse: 390 hk



Moment benzinmotor: 400 Nm/2.200-4.800 omdr.



Moment elmotor: 240 Nm



Topfart: 250 km/t.



0-100 km/t.: 4,9 sek.



Rækkevidde på ren el: 48-49 km



L/B/H: 476/185/143 cm



Anhængervægt m/u bremser: 2.000/750 kg

V60-modellen er den mest rummelige bil i klassen og byder også på 529 liter bagagerumsplads. Foto: Jens Overgaard

Mange indre værdier Her var beskatningsværdien for en Momentum-model med 190 hk dieselmotor og automatgear et pænt stykke under 400.000 kr. Alligevel har fortsat flere firmaer øje for en grøn profil, og den danske importør oplever, at firmafolket aftager 75 pct. af Volvos plug-in-hybrider ved erhvervsleasing, mens privatkøb tegner sig for resten. Den udvikling ventes at fortsætte, når den mindre V60 T6 Twin Engine lanceres senere på året med basisudstyret Momentum. Her kender vi dog endnu ikke priserne. Det står hurtigt klart, hvorfor V60 hentede titlen som Årets Firmabil. Den er ikke alene rummelig med god plads og rum til 529 liter bagage agterude, Volvo har også skabt en kabine med sæder, som kort sagt er de mest ergonomisk rigtige og velstøttende i klassen. Det er en førerplads, som omfatter fuldt elektrisk førersæde. Ydermere byder R-Design-pakken på stofsæder med tykt læder, som gør, at du sidder lige så mageligt som i lænestolen hjemme i stuen. Volvos design-powerteam, Thomas Ingenlath, Robin Page og Maximilian Missoni, har her rundet af indendørs med et skandinavisk touch, der endda omfatter Orrefors-krystal på gearknoppen, og som er standard i plug-in-modellerne.

Opladningen klares med et stik i venstre forskærm. Det fungerer let og ligetil. Foto: Jens Overgaard

En hurtig sag Den centrale opretstående skærm på 9,3 tommer med Volvos Sensus-multimediesystem, der omfatter Apple Carplay, er klar og hurtig, mens den store centrale volumenknap er nem at gribe fat i. Samlet set er V60 på finishfronten ikke helt på niveau med de bedste i premium-klassen, men Volvoen kører den hjem på coolnessfaktoren. Her er R-Design-modellen garneret med styling, som supplerer det i forvejen pæne udstyr. Det gælder især en sikkerhedspakke med adaptiv fartpilot, kø-og vejbaneassistent og nødbremse, der kan reagere om natten og over for store dyr ud over mennesker. Du kan som i andre opladningshybrider vælge mellem ren eldrift, så længe der er strøm på batteriet, og hybriddrift, hvor den selv skifter til benzinmotoren, når det er nødvendigt. Volvo lover 48-49 km på en opladning. Det holdt i testperioden, hvor det - som altid i den her slags biler - gælder om at holde speederen i ro, hvis du vil glide lydløst gennem byen. Undervejs får benzinmotoren et boost af batteriet, som giver kræfter til en hurtig overhaling, mens batteriet, som også oplader strøm undervejs ved regenerering, bidrager til at strække dråberne, så brændstoføkonomien hedder 50,0-52,6 km/l efter skalaen for opladningshybrider. Hvis du udelukkende kører på benzin, nærmer vi os mere en halv snes km/l. Batteriet har en kapacitet på 10,4 kWh, og det kan lades op derhjemme med en wallboks eller i en af de offentlige ladestandere på lige under tre timer. Selve opladningen sker fra et stik i venstre forskærm, og det fungerer let og ligetil. På vejen opleves V60 Twin Engine til den komfortable side med udglattende undervogn og god støjdæmpning. Her er de tyske premiumkonkurrenter mere faste i opsætning, styretøj og håndtering. Til gengæld er Twin Engine-modellen hurtig. 0-100 km/t. klares på bare 4,9 sek.

Instrumenteringen er klassisk Volvo. Den er funktionel med en stor, høj skærm i midten. Foto: Jens Overgaard

Konklusion Volvo V60 som plug-in-hybrid byder på en helstøbt pakke, hvor du får mange kræfter, indbydende udstyr, god plads og muligheden for at køre på ren strøm til og fra jobbet, hvis afstanden er overkommelig. Kombinationen af den største T8-motor og et højt udstyrsniveau gør dog teknologien uforholdsmæssig dyr. Vi håber på et prisbilligere alternativ med T6 og det fornuftige Momentum-udstyr.