A4 strammer sig op

Audi A4 får et facelift med nye full LED-forlygter, nyt infotainment-system og skærme med skarpere folder, der har hints til ur-Quattro'en.

Her er mange mindre ændringer, men de er til gengæld effektfulde. Sådan kan et omfattende midtvejsfacelift på firmaklasse-modellen Audi A4 beskrives. A4, der i sin nuværende generation, har rødder tilbage til 2015, var da også begyndt at se noget slap ud i betrækket. Men det er nu strammet op. Kuren omfatter på de ydre linjer en ny, fladere og mere markant singleframe kølergrill samt nye smalle full LED-forlygter, der er standard. Men her er også kommet markante pressefolder på for- og bagskærme, der har klare tråde til de oprindelige ur-Quattro-modeller, og som er blevet chefdesigner Marc Lichtes signatur-aftryk.

Modellen har fået skarpere knæk på for- og bagskærme. De skal som på flere andre Audi-modeller give et hint til ur-Quattro?en. Foto: Audi

Tilpasser sig lyskryds Inden døre fornyer Audi MMI-infotainment-systemet, der som standard har en ny skærm på 10,1 tommer. Her skal du ikke længere rulle med et dreje-trykknap system i midterkonsollen for at styre menuerne. Du kan nu trykke direkte på skærmen, der også er rykket tættere på føreren og vinklet mere mod denne. MMI-søgningen kommer ligesom hos Google med tekstforslag, mens den nye stemmestyring også kender dine formuleringer fra hverdagen. Her kan opgraderes til MMI Plus med flere digitale funktioner og det helt store virtuelle cockpit med display på 12,3 tommer. Med systemet kan man også låse bilen op og starte motoren med en ny tilknyttet Android app. Navigationsanlægget kan nu tilknyttes en række nye online-tjenester, så man f.eks. i visse europæiske storbyer kan tilpasse hastigheden til byens grønne lys eller få informationer om ledige parkeringspladser. Den adaptive fartpilot og kø-assistenten bliver også mere intelligent. Det betyder, at den i højere grad selv kan accelerere eller skrue ned for hastigheden alt efter forholdene. Her drages også vejskilte og data fra navigationsanlægget med ind.

MMI-systemet er opgraderet med et nyt styresystem, hvor drejehjulet erstattes af en skærm med berøringstaster. Foto: Audi

S4 diesel med 347 hk Grundmotorerne bliver en benzinmotor på 150 hk og en dieselmotor på 190 hk. Topmodellen er S4 TDI med V6 dieselmotor på 347 hk. Den har et moment på 700 Nm. Den voldsomme kraftudladning hentes ved hjælp af en elektrisk kompressor, som er drevet af et 48 volts system. Det betyder, at S4 i limousine-udgaven klarer 0-100 på pæne 4,8 sek. Topfarten er elektronisk begrænset til 250 km/t. Audi fortsætter med at producere S4 med 3,0 TFSI-benzinmotoren, der yder 354 hk og har et moment på 500 Nm. Den sælges dog kun på markeder uden for Europa. S4-modellen har helt naturligt Quattro-firehjulstræk og ottetrins S-Tronic automatgear. Den let hævede A4 Allroad Quattro er også gjort mere frisk i fremtoningen. Det er en model, som er blevet mere aktuel i takt med, at flere går i højden. Den har en frihøjde, som er 35 cm højere end de andre modeller, byder på friluftsstyling og kan fås med adaptive støddæmpere. De nye A4-modeller lanceres herhjemme til efteråret. Priserne kendes endnu ikke.