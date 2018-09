Ufaglært rengøringspersonale på sygehusene: Over halvdelen har ikke en uddannelse

Rengøring: 59 procent af rengøringspersonalet på Region Syddanmarks fem sygehuse mangler en uddannelse inde for faget.

I regionen blev sundhedsudvalget i 2017 enige om, at alt rengøringspersonale, der gør rent i patientnære områder, som minimum skal være udlært som rengøringsteknikere, der er første del af serviceassistentuddannelse, inden 2022. Derfor kommer den høje andel af ufaglærte ikke bag på udvalgets formand, Poul-Erik Svendsen (S).

- Jeg vidste godt, at der var et efterslæb. Vi var godt klar over, at der var tale om mange, hvis vi ville have et generelt kompetenceløft. Vi har besluttet at opkvalificere rengøringspersonalet for at vise, at vi gerne vil rykke på det her område, siger han.

Udover at højne kvaliteten af rengøringen, så skal opkvalificeringen også være med til at mindske antallet af patienter, der bliver smittet af infektioner på sygehusene.

- Målsætningen er, at der er færre, der skal pådrage sig en infektion i fremtiden. Der har vi vurderet, at både rengøring, forskellige rutiner og de ting, som det sundhedsfaglige personale gør rent, skal have et løft, siger Poul-Erik Svendsen.