Trods varmen: Din medicin tager ikke skade

Selvom detailbutikkerne i sidste uge fik lov til at mindske deres udvalg af basis håndkøbsmedicin, fordi de har svært ved at holde temperaturen nede, så er der ingen grund til at være bekymret som privatperson. Det siger Gorm Herlev Jørgensen fra Lægemiddelstyrelsen.

Medicin: Det er ikke kun dine madvarer, som skal opbevares ved en bestemt temperatur, det samme gælder for din medicin. I sidste uge gav Lægemiddelstyrelsen undtagelsesvis detailbutikker, der sælger håndkøbsmedicin, lov til at skære ned på deres udvalg af basisvarer, da butikkerne har svært ved at holde temperaturen, som medicinen skal have, nede.

Der er dog ingen grund til at være bekymret for din medicin hjemme i skabet, understreger Gorm Herlev Jørgensen, sektionsleder hos Lægemiddelstyrelsen.

- Generelt skal man ikke være bekymret, hvis man følger det, der står på indlægssedlen. Det meste håndkøbsmedicin skal opbevares ved normal temperatur og er testet ved opbevaring i 25 grader i mindst to år, før det bliver godkendt, siger han.