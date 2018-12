Seneste: Unge i toget filmede formentlig bål lige inden voldsom udvikling

Fredericia: Mandag omkring klokken 13 udbrød der brand i ét eller flere af de udrangerede MR-togsæt, der holder parkeret i flere rækker i Norgesgade i Fredericia. Lige ved siden af Ungdommens Hus. Røgsøjlen kan ses lang vej fra. Trekantområdets Brandvæsen har indsat brandfolk fra stationerne i Fredericia og Middelfart til slukningen. Også politi, ambulance og flere forbipassende er på stedet. Slukningsarbejdet er i fuld gang. Ifølge brandvæsnets twitterprofil er to personer kørt til observation for røgforgiftning. Politiet bekræfter, at der er lagt en video op på set sociale medie Snapchat, der formentlig viser anstiftelsen af branden. Vi bringer her videoklippet, hvor personer og navne er slørede.

Foto: Morten Kiilerich

Borgere skal gå indenfor Kl. 14.05 lød luftsirenerne over Fredericia. Sydøstjyllands Politi oplyser, at alle, der befinder sig i firkanten øst for Norgesgade og Danmarks Port, syd for Vesterbrogade, øst for Skjoldborgsvej og nord for Prangervej skal gå indenfor, lukke døre og vinduer og ventilationsanlæg. Branden i togsættene er en asbestbrand. Mærker man ubehag, skal man søge læge. Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi oplyser til Fredericia Dagblad, at et antal personer, der befandt sig i togene, er kørt på skadestuen. Han har ikke yderligere oplysninger om deres tilstand, eller om de kan sættes i forbindelse med branden.

Foto: Morten Kiilerich

Bliv inde, men ikke asbest Klokken 15.11 oplyser vagtchef, Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, til Fredericia Dagblad, at der alligevel ikke er tale om en asbestbrand. Al røg er imidlertid sundhedsskadelig, så sirenevarslingen om at holde sig indendøre i området opretholdes foreløbig.

Foto: Morten Kiilerich

Seneste: Gerningsmand formentlig identificeret Sydøstjyllands Politi kan også bekræfte, at politiet ved, hvem den angivelige gerningsmand er. Et lille klip af selve anstiftelsen af branden er nemlig lagt ud på det sociale medie Snapchat. Det viser flere yngre personer, blandt andet en pige, og et lille bål på sædet i et af de udrangerede tog. Der grines på klippet, og man hører ordene "Når man brænder toget af og er bange for at få røgforgiftning". - Dette materiale har vi sikret, og vi er ved at efterforske sagen som en påsat brand, oplyser vagtchef Jørn Bystrup.

Foto: Morten Kiilerich

Tager timer at slukke Han kan samtidig melde, at ingen mennesker er kommet fysisk til skade under branden, som omfatter to MR-togsæt, i alt seks vogne. De ældste i denne togserie er fra 1978 og skal sælges eller skrottes, har DSB tidligere oplyst i en større reportage fra togkirkegården her i Fredericia Dagblad i sommer. Slukningsarbejdet forventes at tage mindst to timer endnu.