Privat rasteplads på spil i Padborg

En lastbilforhandler i Sønderjylland er klar til at oprette private rastepladser, hvor lastbilchauffører kan holde ind i mere end 25 timer. Til sommer kommer der tidsbegrænsning på at holde på de statslige rastepladser. Nu søger forhandleren en samarbejdspartner, som kan drive pladserne.

Privat rasteplads: Transportvirksomheden Lastas, der har afdelinger i Hedensted og Toftlund, står klar til at oprette private rastepladser, hvor lastbilchauffører, der har behov for at parkere i mere end 25 timer ad gangen, kan holde ind. Det mener virksomheden, at der er brug for, når en ny regel, der begrænser chaufførernes mulighed for at kunne holde på rastepladserne i mere end 25 timer, træder i kraft til sommer.

- Vi ved, at der bliver et behov for rastepladser, hvor chaufførerne kan tjekke ind og være i mere end 25 timer, forklarer Jens K. Larsen, der er administrerende direktør i Lastas.