Ny app skal hjælpe i kampen mod svinepest

App: Hvis man er en tur i skoven og spotter et vildsvin på sin vej, bliver det nu muligt at indberetter dyret ved hjælp af en ny app. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye app hedder VildsvineTip og kan hentes i både App Store og på Google Play.

App'en skal være med til at give et overblik med de vildsvin der er i landet. Ifølge souschef i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard, kan borgernes tips være en afgørende hjælp for at holde svinepesten fra døren.

- Vi håber på, at mange vil bruge den nye app. Det vil give et godt overblik over, hvor mange vildsvin der er, og hvor de lever. Vi vil meget gerne have besked om både levende og døde vildsvin og også om spor efter vildsvin," siger han i pressemeddelelsen.

Derudover skal den være et supplement til, det eksisterende samarbejde der er mellem lodsejere, frivillige jægere og Naturstyrelsen.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med lodsejere og frivillige jægere, som står klar til at hjælpe os. Vi håber, at appen kan skabe et mere fuldstændigt billede af, hvor og hvor mange vildsvin der er i Danmark. Det kan give os et bedre udgangspunkt for vores indsats, siger skovrider i Naturstyrelsen Inge Gillesberg i pressemeddelelsen.