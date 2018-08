Mette Bock: Kunstnere skal blande sig i samfundsdebatten

Kulturminister Mette Bock havde inviteret arkitekter, skuespillere, direktører og andre kulturpersonligheder til Rødding Højskole til at diskutere kunstens rolle i samfundsdebatten, da der for tredje år i streg blev afholdt Røddingmøde.

Røddingmødet: Skal en kunstner tage del i den offentlige debat, og i så fald hvordan? Kulturpersonligheder fra hele landet var onsdag og torsdag samlet på Rødding Højskole for at blive klogere på netop disse spørgsmål.

Det var kulturminister, Mette Bock, der stod i spidsen for arrangementet, der for tredje år i træk fandt sted på Danmarks ældste højskole i Rødding.

- Kunst har betydning for os alle sammen. Det er ligesom at trække vejret. Vi lægger ikke mærke til, at vi gør det, men vi kan ikke leve uden det, sagde ministeren om årets tema.

Det var en broget flok af kulturpersonligheder, som kulturministeriet havde inviteret til Røddingmødet. Lige fra sangeren Peter A.G til Jens Smærup Sørensen, der er forfatter og formand for projektstøtteudvalget for Litteratur ved Statens Kunstfond. De lidt over 60 deltagere var samlet på højskolen til to dage med oplæg, workshops og debatter. Alle havde de fokus på kunstens eller kunstnerens rolle i samfundet og den offentlige debat.

Ministeren lagde ikke skjul på, at hun havde en klar forventning med årets tema.

- Det er mit håb, at flere, der arbejder med kunst, eller som kunstner byder ind i samfundsdebatten. Ikke kun når der er problemer, men også når vi diskuterer løsninger og nye forslag, sagde hun.