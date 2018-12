Sønderborg er den by, hvor der er blevet købt mest sexlegetøj per indbygger på hjemmesiden Sinful. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse. Det er ikke den eneste Sønderjyske by der får en topplacering, når det kommer til at være frækkeste i 2018.

I Sønderborg har indbyggerne svunget betalingskortet 2,95 mere end landsgennemsnittet efterfulgt af København og Silkeborg. Desuden er også Vejen og Esbjerg i top ti.

Men Sønderborg er ikke den eneste Sønderjyske by, som indtager en førsteplads. For Sinful har også kigget på, hvor der er købt flest varer fra den såkaldte fetish-kategori der blandt andet indeholder udstyr i lak og læder. Her er det nemlig Christiansfeld, der ligger nummer et, hvormed Sinful kårer byen som Danmarks mest kinky.

Ifølge pressemeddelelsen har der generelt været en stigning i antallet af ordre på sexshoppen.

- Vi har I år haft mulighed for at tage endnu flere ordrer med i vores opgørelse, hvilket jo også betyder, at flere og flere danskere har ladet sexlegetøjet finde ind i soveværelset i 2018, siger medstifter af Sinful, Mathilde Mackowski, i pressemeddelelsen.

Gentofte er den by, hvor færrest indbyggere har købt et stykke sexlegetøj.