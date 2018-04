Kæmpe opdatering af it-system: Regionen ruster sig mod hackere

Region Syddanmark fremrykker installering af Windows 10, som skal øge sikkerheden med borgernes personfølsomme oplysninger. Det er nødvendigt for at være et skridt foran hackerne, lyder det.

Spam: Det it-system, som Region Syddanmark havde planer om at lancere i 2019, ønsker den nu at udrulle mellem seks og ni måneder før planlagt. Det gør den for bedre at kunne bekæmpe de mange spammails, som hver dag tikker ind i mailboksen hos regionen. - Der er nogle udfordringer i det nuværende system, og det skal det nye styresystem rette op på. Derfor er vi selvfølgelig interesseret i at få det i spil hurtigst muligt, fordi vores vurdering af trusselsbilledet af spam er alvorligt, forklarer Region Syddanmarks it-direktør, Morten Lundgaard. Windows 10, som bliver det nye styresystem, skal beskytte mod hackerangreb, som regionen modtager i form af millioner af spammails, som kan være med til at sætte borgernes personfølsomme oplysninger i fare. Systemet skal blandt andet forhindre mulige hackere i at få adgang til sygejournaler, men også sikre at der ikke bliver slettet oplysninger, som ikke skal slettes. - Vi får omkring seks millioner mails om ugen i Region Syddanmark. Over 90 procent af dem afviser vi, fordi vi kan se, at det er spam, som vi ikke ønsker at få indenfor vores mure, siger Morten Lundgaard.

It-sikkerhed Med den nye tidsplan vil udrulningen af Windows 10 blive forkortet med seks til ni måneder og vil dermed være afsluttet i første halvår af 2019. Det nye system skal blandt andet bidrage til en højere grad af it-sikkerhed, ved at få større kontrol over, hvilke programmer der installeres på regionens computere, og hvilke mails der kommer ind og ud af systemet.

Kritik fra Rigsrevisionen Rigsrevisionen har tidligere kritiseret regionen for ikke at have tilstrækkelig it-sikkerhed, som skal beskytte fortrolige oplysninger. Det voksende problem med spam bekymrer også regionens it-direktør. - Spammails i den størrelsesorden fortæller noget om, hvor stort problemet er. Vi er i den situation, at alle større virksomheder løbende er udsat for hackerangreb, ligeså vel som den enkelte borgere er det. Derfor gør vi også alt, hvad vi kan for at beskytte os mod dem, siger han. De nye systemer gør blandt andet, at regionens ansatte ikke længere kan installere programmer på computerne uden godkendelse. Dermed imødekommer regionen et af Rigsrevisionens kritikpunkter. Og andre punkter er efterkommet.