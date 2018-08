Mere end hver tredje Esbjergenser fra årgangen 1983 har aldrig boet andre steder. En af dem er Jacob Berggreen Pedersen, som udover et efterskole- og højskoleophold har boet i byen hele sit liv.

Flytninger: - Jeg var lige hjemme og spise aftensmad hos mine forældre og så afsted igen for at være sammen med vennerne. Dengang var der ikke mobiltelefoner, så vi måtte være ude, indtil gadelygterne blev tændt. Sådan beskriver Jacob Berggreen Pedersen sin barndom i Sædding, som er en nordlig bydel til Esbjerg. Det var en tid med gode minder fra ungdomsklubben Klub 10'eren og i det røde parcelhus på Solbakken, hvor han voksede op. Da Jacob blev ældre, cyklede han med vennerne ind til centrum for at hænge ud eller gå på diskotek. Esbjerg havde lidt af det hele, og det har den stadig, hvis du spørger Jacob Berggreen Pedersen, der i dag som 34-årig stadig bor i byen. Det har han gjort hele sit liv, og han har ingen planer om at pakke flyttekasserne lige foreløbigt.

Fakta Esbjerg: 36,9 procent

Kolding: 29,5 procent

Sønderborg: 27,1 procent

Aabenraa: 23,3 procent

Varde: 22,2 procent

Haderslev: 21,4 procent

Vejen: 21 procent

Billund: 20,3 procent

Tønder: 19,4 procent

Fanø: Færre end fem personer



Kilde: Momentum Procentdel af befolkningen som aldrig har været fraflyttet den kommune, som de boede i, da de afsluttede grundskolen.

Mange bliver boende Jacob Berggreen Pedersen er langt fra den eneste fra sin årgang, der er blevet, hvor han er vokset op. En undersøgelse, der er lavet af Momentum, Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev, viser, at hver fjerde dansker, der er født i 1983, bor i den samme kommune, som da de gik ud af folkeskolen. I følge Hans Thor Andersen, der er forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut, så er der mellem 800.000 og 900.000 danskere, der skifter adresse hvert år. Men det er begrænset, hvor mange flytninger der går på tværs af landsdelene. - For nogle er der ikke et behov for at få prøvet verden af, og så bliver man hængende. Hvis man ikke skal have en længerevarende uddannelse, så er man måske heller ikke tvunget til at flytte, og så gør man det ikke. Man ved, hvad man har. Man kan altid spekulere på, hvor mange der egentlig er så eventyrlystne, at de ville flytte, hvis ikke de var nødt til det på grund af uddannelse, siger han. I Esbjerg Kommune er det 36,9 procent som bliver boende, og dermed indtager kommunen en fjerdeplads i den samlede oversigt.

Aarhus lokkede ikke nok I følge Hans Thor Andersen fra Statens Byggeforskningsinstitut opstår de fleste flytninger som følge af, at der sker et skift i vores tilværelse. Det kan være et nyt arbejde, en kæreste eller den klassiske: Når man flytter hjemmefra. Jacob Berggreen Pedersen flyttede første gang, da han var 18 eller 19 år gammel. Inden da havde han dog både været på efterskole i Middelfart og ungdomshøjskole i Ribe, men det var først med den lille toværelseslejlighed på TH Dahls Vej i Esbjerg, at han fik et sted, som han kunne kalde sit eget. - Jeg skulle lige lære, hvordan det var at bo selv. Mine forældre boede jo tæt på, så hvis jeg var hjemme og spise aftensmad hos dem, gav min mor mig næsten altid en madpakke med til fryseren, siger han. Efter at have arbejdet og boet i Esbjerg i et år valgte Jacob dog alligevel at bevæge sig ude for kommunegrænsen i en kortere periode, da han tog et ophold på Hadsten Højskole nord for Aarhus. Her brugte han en stor del af tiden inde i Aarhus, og begyndte at overveje, om han skulle flytte nordpå. - Jeg synes, at det var en fed by. Jeg fik jo en masse kammerater og overvejede, om jeg skulle flytte derop, men det skete aldrig rigtig. Du ved, ude godt, men hjemme bedst, siger han. Derfor endte han alligevel efter opholdet med at tage tilbage til TH Dahls Vej i Esbjerg. Her arbejdede han i en del år på sygehuset som portør inden han uddannede sig til pædagogisk assistent og senere pædagog, hvilket han stadig arbejder med i dag.