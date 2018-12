Efter drabet på 24-årige kvinde: Politiet sender mand til Marokko

Marokko: I mandags blev en norsk og en dansk pige fundet dræbt nær i Marokko. Den danske kvinde var den 24-årige Louisa Vestager Jespersen, der sammen med sin norske studiekammerat var på backpackingtur. Nu sender dansk politi en forbindelsesofficer til Marokko, der kan stå til rådighed for det lokale politi. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Den danske forbindelsesofficer blev sendt afsted onsdag morgen.

- Forbindelsesofficerens opgaver er - i tæt samarbejde med den norske forbindelsesofficer - at stå til rådighed for marokkansk politi og bistå, hvis der er behov for, at der skal foretages efterforskningsskridt i Danmark. Derudover er det forbindelsesofficerens opgave at holde de danske myndigheder løbende underrettet om, hvad der sker i sagen. Endelig skal han bistå den danske ambassadør i Marokko, der befinder sig i Marrakesh og yder konsulær bistand til de pårørende, siger Michael Kjeldgaard, som er politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, i pressemeddelelsen.

De to piger blev fundet nær byen Imlil med flere sår fra knivstik, og deres halse bar tegn på vold forårsaget af et skarpt redskab.

Louisa Vestager Jespersen mor Helle Jespersen, der bor i Grindsted, beskriver sin datter som meget rejselysten.

- Hun var altid glad og positiv, og hun ville altid opleve noget, sagde Helle Jespersen tirsdag til JydskeVestkysten.

Beslutningen om at sende en forbindelsesofficer til Marokko er ifølge pressemeddelelsen taget ud fra en konkret vurdering af sagen, men er også normal procedure, når en dansk statsborger dør i udlandet.