Direktør råber op: Vi har brug for udenlandske chauffører

Direktør i eksportvirksomhed råber op, efter at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny lov, der begrænser lastbilchauffører til at holde på statslige rastepladser i maksimalt 25 timer ad gangen. Han frygter, at det vil få økonomiske konsekvenser for hans virksomhed.

- Hvis der ikke er udenlandske chauffører til at køre halmlæssene ud af landet, vil det gøre det svært for vores virksomhed. Vi står i konkurrence med blandt andre franske firmaer, der også transporterer halm - og det kan de gøre billigere end danske virksomheder. Derfor har vi brug for de udenlandske chauffører, siger direktøren.

Det er ifølge Hans Otto Sørensen et problem, for selskabet kører hvert år 6.400 læs halm ud af landet, og det bliver gjort af udenlandske chauffører, fordi der ikke er danske chauffører nok til at gøre det. Samtidig er de udenlandske chauffører billigere end de danske, forklarer Hans Otto Sørensen.

Rastepladser: I dag kan lastbilchauffører holde ubegrænset på landets rasteplaser, men til sommer er det slut. Regeringen har i samarbejde med Dansk Folkeparti indgået en aftale, der begrænser lastbilchauffører til at holde på rastepladserne i maximalt 25 timer. En regel, som Hans Otto Sørensen, der er direktør i Halmleverandørselskabet For Syd- og Sønderjylland, mener, vil gå ud over hans virksomhed.

Den tidsbegrænsede regel på landets rastepladser dikterer, at lastbilchauffører maximalt må holde der i 25 timer. Tidsbegrænsningen er ofte ikke noget problem for de danske chauffører, da mange når hjem efter den daglige køretur og derfor ikke har behov for at holde på rastepladserne i mere end 25 timer. Det er i højere grad et problem for de udenlandske chauffører, som opholder sig i Danmark i en længere periode ad gangen. Ifølge køre- og hviletidsreglerne skal lastbilchauffører en gang om ugen holde et ugentlig hvil på 45 timer. Det kan de ikke gøre på rastepladserne, som de nye regler ser ud nu. Alternativt skal de overnatte på hoteller. Reglen ventes at træde i kraft fra 1. juli 2018.

Ifølge ham er den bedste løsning, at regeringen opretter flere og større rastepladser specielt ved den dansk/tyske grænse, så de udenlandske chauffører kan parkere deres lastbiler der - også i mere end 25 timer ad gangen og dermed vil blive ved med at samarbejde med de danske virksomheder.

- Danmark er et eksportland. Vi lever af at eksportere varer. Det sætter regeringen en stopper for, når de kommer med sådan en lov, siger Hans Otto Sørensen.

Private rastepladser

Spørger man transportordfører Kristian Phil Lorenzen (V) bør virksomhedsejerne ikke være nervøse for, at 25-timersreglen får de udenlandske chauffører til at holde sig væk. Han er sikker på, at der er private kræfter, der er villige til at oprette rastepladser, hvor chaufførerne kan holde i mere end 25 timer.

- Der bliver opbygget et marked for nogle private parkeringspladser, hvor de udenlandske chauffører, som har behov for at holde i længere tid, kan køre derinde. Det, forudser vi, kommer, for det er der et behov for. Når der er det, så kommer der også et marked og en forretningsmulighed for det, siger transportordføreren.

Kristian Phil Lorenzen erkender samtidig, at der er behov for flere rastepladser, da antallet af lastbiler på de danske veje de seneste år har været stigende.

- Der er kommet flere lastbiler på vejene, så der skal investeres i mere kapacitet, siger han.

Det er en politisk beslutning, at lastbilchauffører skal holde et ugentlig hvil på 45 timer. Er det så ikke rimeligt, at der er steder, hvor de kan overholde det?

- Det kommer der også, men de bliver private, siger Kristian Phil Lorenzen.

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, mener heller ikke, at det er statens ansvar at oprette rastepladser, hvor lastbilchaufførerne kan holde deres ugentlige hvil på 45 timer.

- Chaufførerne skal ikke holde på statslige rastepladser i mere end 25 timer, fordi vi ønsker ikke campinglignende rastepladser, der er fyldt med østeuropæiske chauffører, der venter på returgods. Det er derfor, vi har indført den her regel. Det er også med til at sikre en fair konkurrence for de danske chauffører, forklarer han.