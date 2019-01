Borgmestre venter i spænding på Løkkes sundhedsreform

Tre kommuner i Syd- og Sønderjylland kan måske se frem til at blive hjemsted for de nye sundhedsfællesskaber. Borgmestrene afventer og ser frem til, at den kommende sundhedsreform bliver præsenteret i sit fulde.

- Det er jo åbenlyst for os i Aabenraa, at det er en fordel, men det er vigtigt, at nabokommuner føler det på samme måde, for der vil være større afstand for nogle af borgerne, siger han.

Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), kan godt se, at det kan være en fordel for specielt nogle kommuner.

- Jeg har ikke set et udspil endnu, så jeg kan ikke sige, hvad der ligger i det ud over en overskrift. Det, der interesserer mig, er, hvad der tjener borgeren bedst, siger Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding.

Mange ubesvarede spørgsmål

Lars Løkke Rasmussen fortalte for første gang om de 21 sundhedsfællesskaber ved sin åbningstale i Folketinget i oktober. De er en del af en større sundhedsreform, som endnu ikke er blevet præsenteret. Derfor er der stadig en del ubesvarede spørgsmål.

Der er specielt én ting i reformen, som Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), ser frem til at få løftet sløret for.

- En absolut væsentlig del af sundhedsvæsnet er, at man har de rigtige specialer, og det skal man jo ikke have alle steder. Jeg ser frem til at se, hvordan de har tænkt sig, at den del af kabalen skal gå op, så det ikke bliver en kamp mellem de 21 sundhedsfællesskaber. Vi er et lille land, så vi skal ikke være specialister inden for alle områder i alle 21 sundhedsfællesskaber. Det vil ikke være optimalt for hverken patienter eller sundhedssystemet, siger han.

Derudover er der spørgsmålet omkring, hvilken opgave regionen, der i dag står for størstedelen af sundhedsvæsnet, skal varetage i fremtiden.

- Jeg er spændt på at se, hvad der ligger i udspillet omkring regionerne. Jeg synes, Region Syddanmark har vist, at vi har et godt og velfungerende sundhedsvæsen. Så man skal jo kunne se, at man får en model, der er bedre end den, vi har nu. Det må vi jo afvente med spænding, siger Jesper Frost Rasmussen.