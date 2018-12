En dansk chef i Kurt Beier Transport-koncernen har til de filippinske myndigheder forklaret, at de filippinske chauffører fra slumlejren Padborg slet ikke har arbejdet for selskabet.

Vognmandskørsel: De filippinske lastbilchauffører har ikke arbejdet, men kun været i Danmark for at uddanne sig. Sådan lyder den opsigtsvækkende påstand fra en dansk chef hos det polske Beier-selskab HBT Internationale Transporte, der har haft mange lastbilchauffører boende i en slumlejr i Padborg hos søsterselskabet Kurt Beier Transport. Det skriver Fagbladet 3F.

Påstanden fremgår af en redegørelse fra det polske selskab, som Fagbladet 3F er i besiddelse af. Redegørelsen indgår i en tilsynssag i Filippinerne, hvor den statslige myndighed POEA for tiden undersøger sagen.

- De 22 filippinske chauffører har endnu ikke arbejdet for os, men kun været under uddannelse, skriver Dennis Christiansen, der er rekrutteringsmanager hos HBT Internationale Transporte, i redegørelsen fra midten af november 2018.

29. oktober 2018 afslørede Fagbladet 3F, at 22 filippinske og fire srilankanske lastbilchauffører chauffører boede bag pigtråd og levede under beskidte og uhygiejniske forhold i en slumlejr i Padborg. Dagen efter kom politiet, Aabenraa Kommune og Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg i lejren, og politiet tog de 26 chauffører med på stationen til afhøring.

Fagbladet 3F har talt med samtlige 26 chauffører. De fortæller, at de har kørt lastbil rundt omkring i Europa for Kurt Beier Transports søsterselskab HBT Internationale Transport med udgangspunkt fra lejren i Padborg. Det var deres arbejde, fortæller chaufførerne.

De filippinske og srilankanske chauffører har hver især samlet tjent 1.060 euro om måneden i løn og diæter. Det svarer til cirka 7.900 kroner. Chaufførerne har ofte været på arbejde i lastbilerne i 18 timer ad gangen og kørt lastbilen i halvdelen af tiden. Dermed har chaufførerne tjent cirka 15 kroner i timen ifølge 3F Aabenraa.

Ledelsen hos vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport har på intet tidspunkt i den danske offentlighed fremført påstanden om, at de filippinske chauffører ikke har arbejdet for det polske søsterselskab, men blot været under uddannelse i Danmark.