Esbjerg Energy forsøgte fra starten af sæsonen at give en masse tillid til den unge garde, hvilket kostede på resultaterne. Det ærgrer en af de unge kometer sig over.

Frustrerende start

Udover den nordamerikanske rutine, der er kommet ind på holdet, har spillerne efterhånden også fundet deres roller på holdet, og det er ifølge Christian Wejse en god del af opskriften på, at de bekymrede miner er blevet til smil og sejre.

- Selvfølgelig har der været lidt frustration. Det er der altid, når man ikke vinder ishockeykampe, og det har gjort, at vi har siddet for meget i udvisningsboksen. Men jeg synes, at vi har fået talt om det og fået godt styr på det igen, siger Christian Wejse.

For 14 dage siden vandt Esbjerg Energy med 1-0 i Aalborg, og det var den første gang, at det lykkedes at vinde to kampe i træk siden oktober. Fredag kommer Aalborg Pirates så på besøg i Esbjerg, hvor den gode stime skal udbygges.

- Vi har prioriteret defensiven meget på det seneste, og den har vi fået godt styr på nu, selvom der stadig mangler nogle ting. Men det skulle gerne give lidt mere frie tøjler til, at vi kan komme op og spille mere offensivt, siger Christian Wejse.