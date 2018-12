Truppen komplet: Esbjerg Energy opruster med svensk center

- Vi har gjort, som vi altid gør på denne tid af året, når man skal forstærke holdet. Nemlig analyseret vores behov. Vi kom frem til, at vi ønskede en center. At han skulle bidrage både offensivt og defensivt, og at han skulle kunne styrke vores undertalsspil.

Truppen er komplet

Det er ifølge Esbjerg Energy ikke helt uvæsentligt, at den seneste tilføjelse til truppen er skandinav.

- Som svensker er Kim Karlsson EU-borger og dermed en del af arbejdskraftens frie bevægelse i EU. Det betyder, at Karlsson ikke behøver at skulle igennem samme proces for at arbejde i Danmark, som for eksempel nordamerikanere skal. Dermed skal han ikke afvente en arbejdstilladelse, men kan træne med holdkammeraterne fra ankomsten, fortsætter Mark Pederson, der ikke forventer at præsentere flere udenlandske spillere:

- Kim Karlsson er Esbjergs ottende og formentlig sidste spiller med et udenlandsk pas. Vi kan blive ramt af skader eller andre særlige forhold, men som det ser ud nu, er Energy-truppen komplet.

Esbjerg Energy har indtil videre skilt sig af med to udlændinge i denne sæson. Svenske Victor Björkung røg i midten af november, mens den finske back Eetu-Ville Arkiomaa i sidste uge skiftede til østrigsk ishockey.