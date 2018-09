Tredje nederlag på stribe: Energys sæsonstart er totalt mislykket

Med det tredje nederlag på stribe kunne sæsonen ikke være startet værre for Esbjerg Energy. Fredag aften mod Herning tabte holdet efter straffeslag. Det var dog først til allersidst at Energy overhovedet fik scoret.

Fejlstart: Hvis man skal kigge kun på resultaterne, er der ikke andet at sige, end at Esbjergs Energys sæsonstart har været katastrofal. To nederlag mod to normale bundhold og så et nederlag hjemme til Herning efter overtid.

Hvis man skal kigge på det spillemæssige, kunne det dog have været værre. Defensiven står egentlig nogenlunde, og Nicolaj Henriksen i buret stod også en fin kamp. Offensivt halter det dog. Ikke så meget med at skabe chancerne, men med at udnytte dem.

Der havde i hvert fald været rigeligt med tilbud til Energy-spillerne til at putte pucken i Herning-målet, inden en dobbeltudvisning midt i anden periode blev dyr. To minutter med 5 mod 3 var mere end Henriksen i målet kunne klare, og Torquato fra Herning kunne bringe rævene i front.

Derfra satte Herning sig på spillet. Energy var ofte fanget i egen zone, og Henriksen var hele tiden tvunget til at holde fast i puckene, hvilket gjorde, at Energy havde svært ved at få spillet sig ud af presset.