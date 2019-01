Jagt: Hullet var næsten lukket. 11 kampe i streg havde Energy taget point, og nu skulle Frederikshavn "bare" lige besejres hjemme i egen hule. Så var hullet helt lukket, og Energy kunne for alvor tro på en top fire-plads, der giver hjemmebanefordel i første slutspilsserie.

Men sådan skulle det ikke blive. En kombination af et Energy-hold, der manglede skarphed, og en forrygende tjekkisk målmand fra Frederikshavn kostede et nederlag.

I stedet var der nu seks point op til Frederikshavn på fjerdepladsen, og Frederikshavn lagde fredag aften endnu større pres på Energy, da holdet slog Odense Bulldogs hjemme og dermed er ni point foran efter at have spillet en enkelt kamp mere.

Derfor er kravet en sejr for Energy søndag eftermiddag, når holdet møder Herlev Eagles på udebane. Et hold, som Energy har bøvlet en del med i denne sæson. I første indbyrdes møde blev det til et hjemmenederlag efter overtid. Dernæst et 5-2-nederlag ude, inden det endelig lykkedes at besejre Herlev med 3-2 hjemme i slutningen af november. På trods af afstanden i tabellen på 15 point mellem de to hold er forskellen altså reelt måske ikke så stor.

På papiret er der dog ingen tvivl om, at Energy er favoritter. Der er en helt anden bredde og kvalitet på Energy-holdet, og hvis man formår at få skruet offensiven lidt bedre sammen end mod Frederikshavn, bør defensiven kunne holde Herlev relativt lavt scorende.

Presset er på Energy.