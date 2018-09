Testkampe: Fem i rap for SønderjyskE og Energy-storsejr

Testkampe: Sæsonstarten i ishockeyligaen nærmer sig, og både Esbjerg Energy og Sønderjyske Ishockey ser ud til at nærme sig topformen.

SønderjyskE har i hvert fald været meget overbevisende med fem sejre i fem testkampe, hvor sidste testkamp fandt sted fredag aften med en 2-1-sejr i Odense over Odense Bulldogs. SønderjyskE kom bagud i kampens første periode, men den føring holdt kun syv minutter, inden T. J. Moore kunne udligne efter assist af Anders Førster.

Derefter agerede begge målmænd levende mure i de to mål, og der blev derfor ikke scoret yderligere i den ordinære spilletid. Der var dog ikke engang spillet to minutter af overtiden, før Mads Lund med et flot håndledssvirp afgjorde kampen.