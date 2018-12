Svær opgave venter Energy på stærk Herning-hjemmebane

Energy: De har en ting tilfælles i denne sæson, Esbjerg Energy og Herning Blue Fox.

Begge hold startede sæsonen dårligt, men er siden kommet op i omdrejninger. Herning og Esbjerg er derfor i gang med side om side at kravle opad i tabellen. Inden de to hold mødes i Herning fredag ligger de på femte- og sjettepladsen. Med en sejr kan Esbjerg begynde at true ligaens to nordjyske hold i top fire.

Esbjerg Energy har ikke tabt i ordinær spilletid siden 2. december. Siden da er det blevet til seks sejre i syv kampe og kun et enkelt nederlag efter straffeslag i Vojens.

Herning Blue Fox indledte sæsonen med fortrinsvis at spille på udebane, fordi klubben var i gang med en gennemgribende renovering af hjemmebanen. Den nye arena åbnede i november, og de seneste måneder har holdet hentet mange point på hjemmebane.

Faktisk var første hjemmekamp i den nyrenoverede arena mod netop Esbjerg Energy. Den kamp vandt Energy 5-2, men den seneste måned har Herning i fem hjemmekampe vundet fire og tabt en enkelt efter straffeslag.

Selvom Esbjerg Energy har en nylig udesejr mod Herning i erindringen, venter der altså en svær opgave på isen i Herning.

Kampen spilles klokken 19.30 og kan ses på TV2 Sport.