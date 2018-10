Succesen skal følges op

Statistikken fortæller, at Esbjerg Energy i udekampen i Aalborg får meget svært ved at følge op på sejren mod Rødovre.

Så er Esbjerg Energy i gang.

Eller hvad?

Holdet fik godt nok sæsonens første sejr med 4-1 over Rødovre, men én sejr gør som bekendt ingen sæson, og først i de kommende kampe ved vi, om der er substans i fremgangen.

Den første alvorlige test følger allerede tirsdag aften, når Esbjerg Energy gæster mesteren fra Aalborg.

Nordjyderne tyvstartede sæsonen med deltagelse i Champions Hockey League, hvor det blev til tre point i de første fire kampe, og siden er det blevet til en ok start i isligaen. En start, der udelukkende reddes af en god hjemmebane. Aalborg har således samtlige sine 11 point på egen is - Hvidovre har bortført et enkelt point, Odense, Herning og Herlev er taget hjem uden.

Det lover ikke vildt for det Esbjerg Energy-hold, der ganske vist som nævnt fik sæsonens første sejr i søndags, men som i tre forsøg endnu ikke har hentet point på fremmed is. Besøgene i Rungsted, Frederikshavn og Hvidovre er alle endt med nederlag.

Nu gør Esbjerg Energy et nyt forsøg - kampen i Aalborg spilles tirsdag 19.00.