Stolpe ud: Energy taber tæt kamp i Herlev

Esbjerg Energy kunne med en sejr søndag rykke et gevaldigt skridt nærmere ligaens fire øverste hold, der sidder på hjemmebanefordelen i slutspillet. Sådan gik det dog ikke. For med et stolpeskud i overtiden efterfuldt af en Herlev-mål måtte Energy nøjes med et enkelt point efter en aldeles tæt kamp, og det rykker ikke meget i tabellen.

Nederlag: En puck, der pludselig skifter retning. En stav, der knækker. Eller et skud på mål, der rammer stolpen.

Nogle gange er det marginalerne, der afgør kampe.

Og dem manglede Esbjerg Energy, da vestjyderne fredag aften måtte indkassere et overtidsnederlag til Herlev på udebane, efter ellers at have sendt et skud på stolpen et lille minut inde i overtiden.

Det var ellers gæsterne fra vestkysten, der kom bedst fra start med et mål af Colin Vock efter syv minutters spil. Kort før den første pause fik hjemmeholdets William Qvist dog udlignet, så de to hold kunne starte anden periode præcis som den første.

Hjemmeholdet havde dog ingen planer om at fortsætte parløbet, og efter blot halvandet minut af den anden periode stod der pludselig 3-1 på måltavlen. Men Energy gav sig ikke fortabt, og Andreas Grundtvig kunne kort efter reducere til 3-2 fulgt op af et mål fra Felix Scheels stav til 3-3.

Tredje periode blev som de to første: Helt lige. Et hurtigt mål fra hjemmeholdets Brett Thompson blev fulgt op af en overtalsscoring fra Niklas Andersen, som sikrede point og overtid.

Og her afgjorde marginalerne den tætte kamp.

Det blev som bekendt stolpe ud for Energy, og den marginalt skarpere William Qvist kunne sikre Herlev to point.

Esbjerg Energy ligger dermed stadig på ligaens femteplads med ti point op til fjerdepladsen.