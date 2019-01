Stimen brudt: Pederson ærgrer sig over kampprogrammet

Energy ser ud til at have mistet rytmen lidt i en kampfattig januar efter nederlag søndag i Herlev. Tirsdag kommer Herlev Eagles dog på besøg hos Esbjerg Energy, og her får hjemmeholdet mulighed for en hurtig revanche.

Optakt: 11 kampe i træk blev det til uden nederlag i ordinær spilletid, inden Frederikshavn kom på besøg i Esbjerg sidste tirsdag. Frederikshavn scorede to gange på kun 11 skud, og da Energy samtidig ikke kunne score, måtte stimen få en ende. Det blev fulgt op af et nyt nederlag søndag aften i Herlev efter overtid, og den opadgående formkurve ser derfor ud til at være fladet ud.

Kampfattig januar

Ifølge Mark Pederson kan det magre kampprogram i januar dog også have noget at skulle have sagt i forhold til den rytme, der ser ud til at være blevet brudt.

- Du kan spille en masse god hockey, men alligevel vinder du ikke hver eneste kamp. Det er der ingen, der gør. Men det har ikke været det bedste program for os her i januar med kun fem kampe. Vi spillede rigtig godt i december, og så vil man gerne bare blive ved med at spille. Men det skal alle hold igennem, og vi må bare få det bedste ud af vores træninger og videosessioner.

De to nederlag har gjort, at afstanden til top fire, der ellers var skrumpet ind til tre point, nu er helt oppe på ti point igen, og det ser svært ud at lukke det hul med kun otte kampe tilbage inden tirsdagens hjemmekamp mod Herlev.

- Det er selvfølgelig en fordel på visse punkter at komme i top fire, fordi man har den ekstra hjemmekamp, og vi gerne vil have så mange kampe som muligt i vores nye arena. Men vi har også været udmærkede på udebane i denne sæson, og vi kan kun kontrollere vores egne kampe, så det tænker vi ikke så meget på, siger Mark Pederson.