Så skete det: Energy tog tyren ved hornene i sæsonens første sejr

"Sammen ku' vi lægge verden ned ah, ah og hele universet med," bragede ud af højttalerne, mens hjemmeholdet atter lagde an til at øge føringen.

Det var Max French, der fik netmaskerne til at blafre, som et direkte resultat af det enorme pres Energy fra start havde lagt på Rødovre.

Ishockey: Kanonerne knaldede, da dem, de andre ikke måtte lege med, sammen lagde verden ned og spillede som de spillemænd, de hele sæsonen har kæmpet for at vise, de er.

Der var masser at juble over efter vestjydernes første sejr. Foto: André Thorup

Men det fik den tilbagevendte Mark Derlago sat en stopper for i sit comeback for Esbjerg Energy. Helt uassisteret fik han med syv minutter igen lukket kampen med scoringen til 4-1, der også blev kampens resultat.

Det kunne det også sagtens for dagens gæster, hvis det ikke havde været for den storspillende Nikolaj Henriksen i Energy-målet, der også blev kåret til kampens spiller.

Derlago glad for at være tilbage

Topscorer Mark Derlago havde rigeligt at fejre efter kampen. To mål, sejren og comebacket.

- Det er dejligt at få sæsonens første sejr af vejen. Jeg tror, at alle drengene er glade for det. Det er naturligvis dejligt at kunne bidrage og få scoret lidt mål, sagde han efter kampen.

Derlago spillede sin første kamp for Energy søndag, efter han i sommerpausen blev hentet tilbage til klubben. Med sig havde han fem spilledages karantæne, som indtil nu har stået i vejen for hans comeback.

- Det er dejligt at være tilbage og være en del af holdet. Det har været to lange uger, hvor jeg har skullet se fra sidelinjen, sagde han.

Var det dig, der gjorde forskellen?

- Det ville jeg ikke sige. Det var bare dejligt at få lov til at bidrage, og alle spillede godt. Det var en holdpræstation.

Og han havde ret. Det var først og fremmest en holdpræstation, der søndag gav vestjyderne deres første sejr.

Sammen lagde de verden ned ...