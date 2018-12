På jagt efter stabilitet: Lovende takter skal blive permanente for Energy

En stime på fire sejre i træk for Esbjerg Energy blev brudt med nederlaget efter straffeslag til rivalerne fra SønderjyskE fredag. Tirsdag venter en god mulighed for at komme tilbage på sejrssporet.

Fremgang: Nederlaget efter straffeslag til rivalen fra SønderjyskE fredag gjorde ondt. Det gjorde dog ikke mere ondt end, at Energy stadig kunne glæde sig over, at det var lykkedes at tage fire ud af seks mulige point i dobbeltopgøret mod rivalen, der ellers har været langt bedre kørende hidtil i sæsonen.

Det piller samtidig heller ikke ved opfattelsen af, at Esbjerg Energy er ved at finde den rette balance, som skal til, hvis holdet skal klatre op ad i tabellen. Inden fredagens straffeslagsnederlag var det blevet til fire sejre i træk, hvor den defensive stabilitet specielt har været grundstenen. De to nye amerikanske backs, Brett Bellemore og Brady Austin, har givet en ro og stabilitet, som har gjort Energy enormt godt.

Så manglede kun offensiven, som dog også viste fremgang i de to opgør mod SønderjyskE, hvor der blev lavet tre mål i begge opgør mod holdet med ligaens bedste defensiv. Tirsdag er der en ny mulighed for at lægge yderligere lag på de opløftende tendenser, når Energy skal en tur til Fyn for at møde Odense Bulldogs.

Fynboerne ligger isoleret i bunden af rækken med kun 15 point efter 23 kampe. Der er hele 14 point op til Rødovre på 7. pladsen, der er sidste direkte billet til slutspillet. Det er et hold, som Energy på papiret er klart stærkere end, og Energy har da også vundet tre ud af tre kampe mod Odense hidtil i sæsonen. I oktober blev det til 6-0 hjemme og 4-1 ude, og for godt en uge siden blev fynboerne besejret med 4-1 i Esbjerg.

Kravet til Energy er tre point, så de lovende takter kan blive permanente.