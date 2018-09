Lørdag mødte Esbjerg Energy et velomlagt Herlev-mandskab, der snød vestjyderne for de tre eftertragtede point i sæsonens første ligakamp. Energy måtte derfor nøjes med et enkelt point efter et nederlag i overtid.

Sæsonpremiere: Så er vi i gang. Men det blev på ingen måde den drømmestart, som Energy-mandskabet formentlig havde håbet på. Tværtimod. Det var et Esbjerg-hold, der ikke var skarpe nok og dermed havde svært ved at få udnyttet sine chancer i powerplay. Men også et vestjysk hold, der ifølge holdets assistenttræner lod sig mærke af de frustrationer, som de uudnyttede chancer medførte. Og så bliver det for alvor svært.

Kampen i tal Esbjerg Energy - Herlev Eagles 2-3 (1-1, 1-1, 0-0, 0-1)Målscorere: 0-1 Max French (07.48), 1-1 Jesper Thörnberg (08.21), 2-1 Eetu-Ville Arkiomaa (34.13) , 2-2 Jesper Thörnberg (36.08), 2-3 William Quist (64.03)UdvisningerEsbjerg Energy: 7x2 minutterHerlev Eagles: 9x2 minutter, 1x 10 minutterTilskuere: 780

Afgjort i overtid Begge hold kom ellers fint fra start, og der blev presset på for den første føring. Den endte med at gå til det ellers udvisningsramte hjemmehold, da Max French assisteret af Christian Wejse og Anders Krogsgaard efter godt otte minutters spil fik sendt pucken i netmaskerne. Det satte fut i skøjterne hos dagens gæster. Ørnene fløj målrettede mod Energy-målet, og det enorme pres affødte en udligning blot 33 sekunder efter Frenchs mål. 2. periodes to højdepunkter blev de to mål. Ét til hver. Det første blev sat ind af Eetu-Ville Arkiomaa, efter vestjyderne havde stjålet pucken fra dagens gæster i angrebszonen. Det var lige som om, det smagte af mere, og Energy pressede på for at øge føringen. Efter endnu en vestjysk afbrænder strøg Herlevs Jesper Thörnberg alene mod Energy-målet og fik udlignet til stillingen 2-2 mindre end to minutter efter Arkiomaas scoring. En lille halv time skulle der derefter gå, inden kampen blev afgjort i overtid af Herlevs William Quist.