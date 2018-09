Men nu kommer Mark Derlago

Men at det tidligere mesterhold skulle stå med sølle to point efter de fem kampe kommer alligevel som en gedigen negativ overraskelse - også for træner Mark Pederson.

Det blev helt naturligt på forhånd anset som en markant svækkelse for Esbjerg Energy, at holdet skulle klare sig uden Mark Derlago i sæsonens første fem kampe på grund af den karantæne, han pådrog sig for godt og vel tre år siden i den sidste DM-finale mod SønderjyskE.

Power play gør en forskel

Specielt i én detalje af spillet har det været mærkbart, at den 32-årige canadier har måttet sidde uden for - power play-spillet. Igen i 5-2-nederlaget til Frederikshavn fredag aften var det det, man i ishockeysporten kalder "special teams" - altså spillet i under- og overtal - der gjorde en kæmpe forskel.

Hvor Esbjerg Energy slet ikke fik scoret i power play, lavede Frederikshavn to af sine mål i overtal og et af dem i undertal. Den slags gør ondt og koster point - det skal Mark Derlago være med til at ændre på. Gerne allerede i søndagens kamp mod Rødovre.

- Vi føler, at de ting, der er gået galt for os i de fem kampe, kan fixes. Vi føler bestemt ikke, at det er evnerne, der har manglet, det har mere været et spørgsmål om manglende koncentration og dårlige beslutninger. Mark er en af de bedste i power play. Han giver de andre ro, han kan gøre de andre bedre, siger Mark Pederson, der ikke er nervøs for, at forventningerne til Mark Derlago er for store.

- Han ændrer ikke alting alene, det er trods alt kun én spiller, vi snakker om, og vi skal også huske på, at han jo også har haft en lang kamppause på grund af sin karantæne. Men nogle gange kan én spiller virkelig gøre en stor forskel, og han er blevet så erfaren, at han ikke farer ud og vil redde hele verden selv. Han tager de rigtige beslutninger, han ved, hvad han skal gøre, både på og uden for isen, så der er ingen tvivl om, at vi bliver et bedre hold med Mark Derlago, siger Esbjerg Energys træner.